اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 02:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فتح مراكز الاقتراع فى الانتخابات الامريكية بكل الولايات باستثناء أركنساس وأيداهو ونبراسكا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 02:05 م
فتح مراكز الاقتراع فى الانتخابات الامريكية بكل الولايات باستثناء أركنساس وأيداهو ونبراسكا كامالا هاريس ودونالد ترامب
وكالات

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فتحت مراكز الاقتراع فى انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 في كل الولايات باستثناء أركنساس وأيداهو ونبراسكا، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

ويخوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية الثالثة في مسيرته، بعدما نجح في الفوز أمام المرشحة الديمقراطية، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016، ليفشل في الفوز بولاية رئاسية ثانية في المعركة التالية، ويخسر أمام الرئيس الحالي جو بايدن في أكثر عملية انتخابية إثارة للجدل بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حاول ترامب وأنصاره مراراً التشكيك في نتائجها.

في المقابل، تسعى المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والتي تم الدفع بها لاستكمال المعركة الانتخابية بعد انسحاب الرئيس جو بايدن، لتحقيق حلم أن تكون أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن وجودها في منصب نائب الرئيس ، يضعها بحسب مراقبين في موضع المسئولية عن إخفاقات الإدارة الأمريكية الحالية، لاسيما في مجال التضخم وتراجع القوة الشرائية لشرائح عدة داخل المجتمع الأمريكي.







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