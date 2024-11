هاريس للناخب الأمريكى: هذه فرصتك الأخيرة لإحداث تغيير فى الانتخابات

دعت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جميع الناخبين الأمريكيين إلى المشاركة في التصويت قبيل إغلاق صناديق الاقتراع.



وقالت هاريس للناخب الأمريكي، "هذه هي فرصتك الأخيرة لإحداث تغيير في الانتخابات".

Today is your last chance to make an impact in this election. Help reach every last voter before polls close: https://t.co/fI8FyHWp46 pic.twitter.com/AN1D9zE2C5