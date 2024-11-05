إصابة مزارع فى مشاجرة بسوهاج والأمن يضبط المتهم

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة ساقلتة شرقى محافظة سوهاج بسبب خلافات المصاهرة، نتج عن المشاجرة إصابة مزارع بجروح فى الرأس وكدمات بالذراعين.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لقطاع الشرق، يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة ساقلتة ووجود مصاب، حيث تم ضبط طرفى المشاجرة وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، بوجود مشاجرة بين "إبراهيم ك م" 31 سنة مزارع مصاباً بجرحين فى الرأس وكدمات بالذراعين وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعى الجديد وبين ابن عمه "أحمد س" 35 سنة مزارع، حيث تم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الإتهامات بتعدي كل منهما علي الآخر بسبب خلافات المصاهرة، فتم تحرير محضر بالواقعة و العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.