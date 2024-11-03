اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2024 06:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

صرف 30% من السلع المدعمة لأصحاب بطاقات التموين عن شهر نوفمبر 2024 حتى الآن

الأحد، 03 نوفمبر 2024 03:00 م
صرف 30% من السلع المدعمة لأصحاب بطاقات التموين عن شهر نوفمبر 2024 حتى الآن السلع التموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصرف منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، السلع التموينية المدعمة لـ أصحاب البطاقات، حيث تم صرف ما يقرب من 30% من مقررات التموين عن شهر نوفمبر 2024 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

على جانب آخر تستلم وزارة التموين والتجارة الداخلية شحنة القمح الروسي البالغة 430 ألف طن خلال شهر نوفمبر الجارى ، في إطار تعزيز احتياطي البلاد من السلع الأساسية كما نجحت الوزارة على مدار الأسابيع الماضية فى تأمين وتوفير مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بجانب طرح المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية باسعار مخفضة.







وزارة التموين

السلع التموينية المدعمة

سلع بطاقات التموين

دعم التموين

زيادة دعم التموين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة