صرف 30% من السلع المدعمة لأصحاب بطاقات التموين عن شهر نوفمبر 2024 حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تصرف منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، السلع التموينية المدعمة لـ أصحاب البطاقات، حيث تم صرف ما يقرب من 30% من مقررات التموين عن شهر نوفمبر 2024 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

على جانب آخر تستلم وزارة التموين والتجارة الداخلية شحنة القمح الروسي البالغة 430 ألف طن خلال شهر نوفمبر الجارى ، في إطار تعزيز احتياطي البلاد من السلع الأساسية كما نجحت الوزارة على مدار الأسابيع الماضية فى تأمين وتوفير مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بجانب طرح المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية باسعار مخفضة.