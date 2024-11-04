اليوم السابع
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استقرار أسعار منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 12:00 م
استقرار أسعار منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أسعار الخضراوات والفاكهة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما يتم توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:-

- الطماطم 15.5جنيه.

- البصل 15 جنيها.

‏‎‏- البطاطس بـ 23 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 33.3 جنيه.
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 21 جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 17.5 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 53 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 10 جنيهات.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ 28جنيها







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

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أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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