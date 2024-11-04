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مدير الأمم المتحدة للمستوطنات تشيد بتنظيم مصر المنتدى الحضرى العالمى

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 11:09 ص
مدير الأمم المتحدة للمستوطنات تشيد بتنظيم مصر المنتدى الحضرى العالمى كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
كتب أحمد حسن - على عبد الرحمن تصوير كريم عبد العزيز

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أشادت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بتنظيم مصر أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»،المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا..لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفعية المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها في الافتتاح المشترك للجمعيات، والتي تعقد ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدي الحضرى العالمي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والذى يتضمن خمس جمعيات حوارية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين وكذا بعض الشخصيات الدولية وممثلى الأمم المتحدة وعدد من الخبراء وممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلى البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية والمحافظين ورؤساء البلدين.

وكشفت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عن اختيار دولة أذربيجان لعقد النسخة الثالثة عشر من المنتدى الحضرى العالمى خلال العامين المقبلين.


 







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