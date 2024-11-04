وزيرة التضامن: عرض نجاحات حياة كريمة وتحالف العمل الأهلى ضمن المنتدى الحضرى

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أكدت وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة مايا مرسى، أن استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة، والتى تقام خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى تعكس مكانتها إقليمياً ودولياً.

وأضافت الوزيرة ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش فاعليات اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي - أن وزارة التضامن ستقوم بعرض التجارب المصرية في ملف التنمية الحضرية خلال جلسات المؤتمر، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" وتجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر، مشيرة إلى حرص الوزارة على إلقاء الضوء على كيفية وصول المؤسسات القاعدية إلى المواطنين داخل منازلهم، لكي نستطيع أن نحقق التنمية الحضرية.

وأوضحت أن وزارة التضامن ستنظم خلال المنتدى معرض "ديارنا" للمنتجات التراثية والحلي ليكون فرصة للمشاركين للتعرف على الحرف اليدوية والتراثية المصرية، وذلك بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والجلسات التي ستشارك بها الوزارة.

وتابعت أن مصر بذلت جهوداً كبيرة في مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أن الوزارة لعبت دوراً مهما فى التنسيق بين الكيانات المؤسسية في المجتمع المدني، حيث يشمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 36 كيانا بأكثر من 3 آلاف جمعية قاعدية وتضم مؤسسة حياة كريمة أكثر من 45 ألف متطوع والهلال الأحمر يضم 30 ألف متطوع، مشيرة إلى أن هناك أعداد كبيرة جدا من الشباب الواعد يستطيع أن يكون له دور في التنمية بشكل كبير.

وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بالزخم الكبير فى المنتدى الحضرى العالمى والإقبال الكثيف من المشاركين من جميع جنسيات العالم، متمنية أن يحقق المنتدى نجاحاً كبيراً وأن يكلل الجهود التي بذلت من المسؤولين المصريين وعلى رأسهم وزيري الخارجية والتنمية المحلية.

