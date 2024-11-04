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الأمم المتحدة للمستوطنات: 3 مليارات شخص بالعالم يواجهون مشاكل فى الإسكان

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 10:52 ص
الأمم المتحدة للمستوطنات: 3 مليارات شخص بالعالم يواجهون مشاكل فى الإسكان كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
كتب أحمد حسن - على عبد الرحمن تصوير كريم عبد العزيز

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أكدت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن المنتدى الحضري العالمي سيشهد العديد من المناقشات والتوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار.

وأضافت في كلمتها التي ألقتها في الافتتاح المشترك للجمعيات، والتي تعقد ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدي الحضرى العالمي ، بـ مركز المنارة للمؤتمرات الدولية والذى يتضمن خمس جمعيات حوارية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين وكذا بعض الشخصيات الدولية وممثلى الأمم المتحدة وعدد من الخبراء وممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلى البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية والمحافظين ورؤساء البلدين.

وأضافت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن المنتدى الحضرى العالمى سيجمع الحكومات المحلية والإقليمية والمرأة لمواجهة التحديات العالمية التي تأثر علينا جميعا منها الإسكان وتغير المناخ.

وأوضحت أن الإسكان محور عمل الهابيتات، مشددة على أن الإسكان يتم تدميره الآن بفعل الصراعات حول العالم، وأن هناك 3 مليار شخص حول العالم يواجهون مشاكل في الإسكان، لذا يجب عند معالجة القضايا الرئيسية الاعتراف بما يهددنا جميعا، وضرروة التحول الحضري والاهتمام بالشباب الذين سيقودوا هذا التحول.

 

الحضور فى خلال المنتدى الحضري العالمي
الحضور فى خلال المنتدى الحضري العالمي

 

الحضور في المنتدى الحضري العالمي
الحضور في المنتدى الحضري العالمي

 

السيدة أناكلوديا روسباخ وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات
السيدة أناكلوديا روسباخ وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات

 

المنتدى الحضري العالمي
المنتدى الحضري العالمي

 

جانب من الحضور بالمنتدى الحضري
جانب من الحضور بالمنتدى الحضري

 

جانب من الحضور بالمنتدى الحضري العالمي
جانب من الحضور بالمنتدى الحضري العالمي

 

قاعة المنتدى الحضري العالمي
قاعة المنتدى الحضري العالمي

 

منسقة المؤتمر
منسقة المؤتمر

 

وزير الاسكان خلال المنتدى الحضري العالمي
وزير الاسكان خلال المنتدى الحضري العالمي

 

وزير الاسكان خلال المنتدى الحضري العالمي2
وزير الاسكان خلال المنتدى الحضري العالمي2

 

وزير الاسكان مع مسئولي المؤسسات الدولية بالمنتدى الحضري العالمي
وزير الاسكان مع مسئولي المؤسسات الدولية بالمنتدى الحضري العالمي


 







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