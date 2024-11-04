للوقاية من الاكتئاب.. أطعمة غنية بمضادات الأكسدة هتحميك

كتبت مروة محمود الياس

الاكتئاب من المشكلات التي تزورنا بين الحين والآخر، تختلف درجاته وأعراضه من شخص إلى آخر، وفقا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن مضادات الأكسدة تساعد على تقليل حدة الاكتئاب وأعراضه، خاصة إذا ما اعتمدنا نظام غذائى صحى خال من الأكلات غير الصحية والمقلية والدهنية، واعتمدنا الأكلات الصحية المفيدة.

وفقا للتقرير فإن الطعام الغنى بمضادات الأكسدة يعمل على الحفاظ على خلايان سليمة، يقوم تأكسدها وذبولها، فضلا عن شيخوختها، وبالتالي يعزز صحة الدماغ والصحة العقلية، وبالتالي تقليل حدة أخطاء الاكتئاب.

وأوضح التقرير أن الكثير من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تقاوم الاكتئاب والحزن والتوتر والمشاعر السبية، ومشكلات التقلب المزاجى مثل:

السبانخ الخضراء

المكسرات والبذور المحتوية على فيتامين هاء كذلك

الشمام الصحى

البروكللى الأخضر

الجزر

اللفت

فاكهة الخوخ

اليقطين بأشكاله

البطاطا الحلوة

البرتقال الحمضى الغنى بفيتامين سى

المشمش الصحى أيضا

الفلفل بألوانه

الطماطم

الجريب فروت الحمضى

التوت الأزرق الغنى بفيتامين سى

الزيوت النباتية

زيت جنين القمح

البطاطس من الأغذية أيضا التي تقاوم الاكتئاب والحزن

كما وُجد أن الكربوهيدرات بعضها يعزز الصحة المزاجية، وتعزيز مادة السيريتونين في المخ، ولذا حاول اختيار الكربوهيدرات بعناية شديدة، مثل المعقد منها مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات الصحية التي تحتوى على نوع من الكربوهيدرات الصحية، والألياف الصحية كذلك.