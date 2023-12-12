البروكلى من الخضراوات الغنية بالفوائد.. تعرف عليها

كتبت فاطمة ياسر

البروكلي يعد من الخضراوات المميزة والغنية بالعديد من العناصر الغذائية المميزة، والمهمة لجسم الإنسان، ولذا تناولك له خاصة خلال فصل الشتاء يساعدك في تقوية جهازك المناعي، وحمايتك من أضرار كثيرة، ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots، سنتعرف على أبرز طرق تناوله وأهميته لجسم الإنسان.

أشار التقرير إلى أن البروكلي يعتبر من أكثر الخضراوات اللذيذة والمغذية، لأنه غني بفيتامين سي، وك، والألياف، ومضادات الأكسدة، ولأنه غني بالسولفورافان فتناوله يساهم في الوقاية من السرطان ولذا فتناولك له يساهم بشكل ملحوظ في تقوية الجهاز المناعي ومكافحة العدوي والفيروسات، ويحسن صحتك العامة، ويعزز صحة القلب، وهذا ما يجعله طعام مميز في الشتاء.

وبسبب أن الكثير لا يفضلون تناول البروكلي إلا أنه يجب تناوله للحصول علي فوائده الكثيرة، ولذا قدم التقرير العديد من الحيل الغذائية لتناوله، ومنها:

- سلطة

يمكنك إضافة البروكلي لطبق السلطة الخضراء الخاص بك، مع دمج الخضار الورقية والطماطم والخل، فإن إضافته إلى سلطتك يعزز النكهة ويجعلها أكثر صحية.

- شوربة

مزج البروكلي المطهو ​​على البخار مع مرق الخضار والثوم والبصل يخلق شوربة صحية غنية بمصدرًا ممتازًا للألياف ومضادات الأكسدة.

- المكرونة

لتعزيز تناولك اليومي من البروكلي قم بإضافته إلى المكرونة، وما عليك سوى تقطيع البروكلي إلى قطع صغيرة وإلقائها في ماء المكرونة المغلي قبل دقيقتين من نضجها. هذه الإضافة السريعة تعزز القيمة الغذائية .

- عصير

امزج البروكلي في عصير الصباح للحصول على بداية مليئة بالعناصر الغذائية، ولذا يمكنك دمجه مع الفواكه مثل التوت والموز، فتوفر هذه الإضافة جرعة من الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة، مما يعزز اتباع نظام غذائي أكثر صحة.