نظام البوتاسيوم المنخفض.. ما هى الأطعمة التى يجب تجنبها أو تناولها؟

كتبت إيناس البنا

قد يتم النصح بنظام غذائي منخفض البوتاسيوم لبعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون من أمراض الكلى، حيث يجب الحفاظ على فحص مستويات البوتاسيوم لأنها ضرورية لمحاربة تلك الحالة.

يوجد البوتاسيوم المصنف في المقام الأول كمعدن ، في مجموعة متنوعة من الأطعمة، مما يضمن عمل العضلات بشكل صحيح ، وانتظام ضغط الدم ونبض القلب.

ومع ذلك ، ففي حالة عدم عمل الكليتين بشكل صحيح ، فإن تناول بعض الأطعمة يمكن أن يطلق البوتاسيوم في مجرى الدم إلى مستويات ضارة، ويكون أبرز أعراض ارتفاع مستويات البوتاسيوم الخدر والضعف والوخز ، وإذا أصبح مرتفعًا جدًا ، فقد يتسبب ذلك في دقات قلب غير منتظمة أو حتى بنوبة قلبية.

ينصح اختصاصيو التغذية والأطباء مرضاهم بتقييد كمية معينة من البوتاسيوم من أجل صحتهم، لمنع حدوث مزيد من المضاعفات بسبب مرض الكلى.



أطعمة تحتوى على البوتاسيوم

وفقًا لموقع "Kidney.org "هناك العديد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ،منها الموز ، المشمش ، الأفوكادو ، الفواكه المجففة ، التمور ، البرتقال ، المانجو ، البابايا ، الكيوي ، الرمان ، وفى الخضروات "البامية والبقول والعدس والبطاطس والبطاطس والقرع والفطر والطماطم والفاصوليا وعصائر الخضار والجزر النيء والسبانخ المطبوخ والبروكلي" .

يجب ألا يتجاوز حجم الحصة الموصى به ، حسب موقع WebMD الخاص بالأطعمة قليلة البوتاسيوم ، نصف كوب.



أطعمة منخفضة البوتاسبوم

التفاح ومنتجاته ، التوت البري ، العنب البري ، التوت البري ، العنب ، كوكتيلات الفواكه ، الجريب فروت ، عصير العنب ، الكمثرى ، الخوخ ، عصير الأناناس والأناناس ، الخوخ ، التوت ، الفراولة ، اليوسفي ، البطيخ. الكرنب ، البصل ، الذرة ، القرنبيط ، الخيار ، الكرفس ، الخس ، الباذنجان ، والبازلاء الخضراء ، من الاطعمة التى تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم.