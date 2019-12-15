سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

نظام البوتاسيوم المنخفض.. ما هى الأطعمة التى يجب تجنبها أو تناولها؟

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:00 ص
نظام البوتاسيوم المنخفض.. ما هى الأطعمة التى يجب تجنبها أو تناولها؟ العدس الأصفر
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قد يتم النصح بنظام غذائي منخفض البوتاسيوم لبعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون من أمراض الكلى، حيث يجب الحفاظ على فحص مستويات البوتاسيوم لأنها ضرورية لمحاربة تلك الحالة. 
 
 
يوجد البوتاسيوم المصنف في المقام الأول كمعدن ، في مجموعة متنوعة من الأطعمة، مما يضمن عمل العضلات  بشكل صحيح ، وانتظام ضغط الدم ونبض القلب. 
 
ومع ذلك ، ففي حالة عدم عمل الكليتين بشكل صحيح ، فإن تناول بعض الأطعمة يمكن أن يطلق البوتاسيوم في مجرى الدم إلى مستويات ضارة، ويكون أبرز أعراض ارتفاع مستويات البوتاسيوم الخدر والضعف والوخز ، وإذا أصبح مرتفعًا جدًا ، فقد يتسبب ذلك في دقات قلب غير منتظمة أو حتى بنوبة قلبية.
 
ينصح اختصاصيو التغذية والأطباء مرضاهم بتقييد كمية معينة من البوتاسيوم من أجل صحتهم،  لمنع حدوث مزيد من المضاعفات بسبب مرض الكلى.

أطعمة تحتوى على البوتاسيوم

 

وفقًا لموقع "Kidney.org "هناك العديد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ،منها  الموز ،  المشمش ، الأفوكادو ، الفواكه المجففة ، التمور ، البرتقال ، المانجو ، البابايا ، الكيوي ، الرمان ، وفى الخضروات "البامية والبقول والعدس والبطاطس والبطاطس والقرع والفطر  والطماطم والفاصوليا  وعصائر الخضار والجزر النيء والسبانخ المطبوخ والبروكلي" .
 
يجب ألا يتجاوز حجم الحصة الموصى به ، حسب موقع WebMD الخاص بالأطعمة قليلة البوتاسيوم ، نصف كوب.
 

أطعمة منخفضة البوتاسبوم

 

التفاح ومنتجاته ، التوت البري ، العنب البري ، التوت البري ، العنب ، كوكتيلات الفواكه ، الجريب فروت ، عصير العنب ، الكمثرى ، الخوخ ، عصير الأناناس والأناناس ، الخوخ ، التوت ، الفراولة ، اليوسفي ، البطيخ. الكرنب ، البصل ، الذرة ، القرنبيط ، الخيار ، الكرفس ، الخس ، الباذنجان ، والبازلاء الخضراء ، من الاطعمة التى  تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم.

العدس الاصفر

البوتاسيوم

فوائد البوتاسيوم

اضرار ارتفاع البوتاسيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار

"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار

لجنة الشكاوى بالبرلمان تتهم إدارات المحليات بتعطيل قانون التصالح

لجنة الشكاوى بالبرلمان تتهم إدارات المحليات بتعطيل قانون التصالح

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة