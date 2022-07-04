أطعمة تحافظ على بشرتك فى فصل الصيف.. أبرزها العنب والبطيخ

فاطمة ياسر

عند التعرض لارتفاع شديد في درجات الحرارة، تتعرض البشرة للعديد من المضاعفات الصحية، بسبب التعرض لأشعة الشمس الشديدة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم الأطعمة التي تحافظ علي البشرة، وتحميها وتجنب تعرضها لأي مضاعفات صحية، وفقا لموقع " إكسبريس"، ومنها:

-الأطعمة الغنية بفيتامين أ:



تحافظ الأطعمة الغنية بفيتامين أ علي الصحة العامة للبشرة والجلد، وتقليل تعرضها للإصابة بالتهيج والاحمرار، كما أن أغلبها يحتوي علي بيتا كاروتين التي تعد أحدي مضادات الأكسدة، التي تساهم في إنتاج الميلانين في الجلد، ومنها الجزر والبطاطا الحلوة، والبروكلي، والشمام، والطماطم .

-البروكلي:



يحتوي علي فيتامين سي، الذي يعزز ويقوي الجهاز المناعي، وإنتاج الكولاجين للحفاظ علي البشرة.

-الشمام:



يحتوي علي البيتا كاروتين، التي يجب إضافتها للجسم، فهي تعمل علي ترطيب البشرة، والحصول علي بشرة صافية وصحية.

-العنب:



يحتوي علي مضادات الأكسدة وفيتامين سي، ولذا تناولك له يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، وأيضا تقوية الجهاز المناعي، وزيادة إنتاج الكولاجين.

-البطيخ:



يعد من الفواكه التي من دورها إصلاح الجلد والبشرة، والسبب ما يحتويه من عناصر غذائية مهمة للجسم.