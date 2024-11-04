جنايات جنوب سيناء تقضى بالسجن 3 سنوات لتاجر مخدرات فى نويبع

جنوب سيناء _فايزة مرسال

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار حسنى جمال عليان وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق ومحمود محمد بديوى وعمر عاصم عجيلة وبحضور محمد شريف وكيل النيابة وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيقات، بالسجن 3 سنوات لـ "عطيوى ع ب" وتغريمة 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى الحشيش المخدر.

تعود أحدث الواقعة إلى الأول من شهر أغسطس الماضى عندما وردت معلومات إلى الجهات الأمنية تفيد بقيام صياد يدعى عطيوى مقيم المزينة بمدينة نويبع بالاتجار فى المواد المخدرة تخصص البيع جملة لمخدر الحشيش، وأنه يتخذ من مسكنه وملحقاته مسرحا لتخزين بضاعتة والتوزيع بالجملة، وأنه ينوى تسليم أحد العملاء بعض من تجارته.

تم إبلاغ القيادات الأمنية التى طلبت التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن من جهات التحقيق لضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة سواء بمنزله أو ملحقاته أو بشخصه.

تم إعداد كمين لضبط المتهم فى السادسة والنصف من صباح يوم الواقعة وتمكن القوات الأمنية برئاسة المقدم رامى الغنيمى، وتمكنت من ضبط المتهم أثناء خروجه من منزله ممسكا كيس بلاستيك أسود اللون، وبتفتيش عثر بداخله على 21 قطعة مختلفة الأحجام لمادة داكنة اللون يشتبه فى مادة الحشيش، واستكمال التفتيش عثر بحوزته على مبلغ 3335 جنيها وجهاز محمول.

وبسؤال عما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه كان فى طريقة لتسليمها لأحد العملاء، وأن جهاز المحمول بغرض تسهيل الاتصال بالعملاء، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1378لينة 2024 جنح نويبع، وبالعرض على جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام حبس المتهم، وتم إحالة أوراق القضية لمحكمة الجنايات وقيدت برقم 797لسنة 2024كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت هيئة المحكمة بحكمها المتقدم.