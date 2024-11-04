أخبار مصر.. انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي فى نسخته الـ12 بالقاهرة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزارة البترول تؤكد عدم وجود أى تعديل جديد فى أسعار الغاز للمنازل

في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، تؤكد الوزارة عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية، وأن ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج. انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي برفع علمَي مصر والأمم المتحدة انطلقت صباح اليوم، الاثنين، فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. منال عوض: الحكومة تؤمن بأهمية تمكين المحليات وإشراك القطاع الخاص فى التنمية أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويمثل فرصة استثنائية للمساهمة في التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن والريف على حد سواء. وزير الإسكان: مصر نفذت برامج عديدة ساهمت فى تمكين المرأة بالمجتمع المصري شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الإثنين، فى افتتاح جلسات المنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12، والذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 4 : 8 نوفمبر الجارى، بمشاركة دولية واسعة، ويتناول قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، التحول التكنولوجي للمدن ومحورها الأساسي "الإنسان"، وغيرها. مدير الأمم المتحدة للمستوطنات تشيد بتنظيم مصر المنتدى الحضرى العالمى أشادت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بتنظيم مصر أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»،المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا..لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفعية المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية. وزير التعليم العالى: تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى للمرتبة 86 شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية الذكرى 75 لهيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت"، وافتتاح ندوة "من المختبر إلى السوق"، التي تُنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة فولبرايت بمناسبة الاحتفالية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيدة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، ولفيف من السفراء ورؤساء الجامعات، وقيادات هيئة فولبرايت وقيادات الوزارة. وزير الرى: مصر تواجه عجزاً بنسبة 50% من احتياجاتها المائية شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في الملتقى الخامس عشر للتحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه (UN GWOPA) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .

أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، تزامنا مع التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد وبدأت من الجمعة الماضية.

سعر الذهب فى مصر اليوم يرتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 3780 جنيها

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين بالتعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات ليسجل مستويات 3780 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع عودة الصعود للسعر العالمي للذهب. عيار 24 يسجل 4320 جنيها.



عيار 21 يسجل 3780 جنيها.



عيار 18 يسجل 3240 جنيها.



الجنيه الذهب 30240 جنيها. عيار 24 يسجل 4320 جنيها.عيار 21 يسجل 3780 جنيها.عيار 18 يسجل 3240 جنيها.الجنيه الذهب 30240 جنيها.

إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي لأجل غير مسمى