وزير التعليم العالى: قريبا إطلاق مبادرة دولية لتصدر مصر المعرفة بدلا من استيرادها

محمد صبحى

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن البحث العلمى يتحول لابتكار ويدعم الصناعة المصرية وتوطين الصناعة المصرية وهو أبرز المحاور التى نعمل عليها فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موضحا أن الاستراتيحية الوطنية للتعليم العالى وعلاقتها بالبرامج والأنشطة الاقتصادية بأقاليم الدولة وجامعات الجيل الرابع، موضحا أنها داعمة لخطة تنمية الدولة 2030.



وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته باحتفالية مرور 75 عاما على هيئة فولبرايت لجنة التبادل العلمى بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، بحضور السفيرة الأمريكية بالقاهرة والمنعقدة باحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن مستقبل الانتاج والاقتصاد المعرفى من المحاور العامة لدعم الابتكار وتحويله إلى صناعة، وتم تنظيم ورش عمل لتطوير الفكر ودمجه مع الصناعة وهناك ابتكارات تم تحويلها بالفعل مشيراً إلى تقدم مصر فى مؤشر الابتكار العالمى، ومصر شهدت طفرة فى الابتكار والمبتكرين على مستوى العالم، وفى عام 2020 كان ترتيب مصر 96 وهذا العام بالمركز 86 مع زيادة فى عدد الباحثين وظهرت القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمى وتكنولوجى على مستوى العالم والممثل الوحيد لأفريقيا.



وتابع وزير التعليم العالى، أن مؤشر الابتكار فى مصر شهد تطور غير تقليدى للمراكز البحثية ، بجانب تطور البحث العلمى ، مؤكدا دعم التعليم العالى والجامعات والمراكز البحثية للمبتكرين والباحثين فى مصر، مستعرضا احصائية عن البحث العلمى فى مصر وان عام 2014 كان 40% فقط من علماء وباحثى مصر يشتركون مع علماء الخارج فى البحث العلمى بينما فى عام 2024 وصل إلى 60% .

وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إلى أن نعمل على تحويل الابتكار لصناعة لدعم توطين الصناعة المصرية، وندعم المراكز البحثية والجامعات على تحقيق طفرة مع شركاء الصناعة ، لافتا إلى أن الأبحاث العلمية المنشورة باللغة العربية شهدت طفرة أيضاً وأن بنك المعرفة سيطلق مبادرة دولية لتصدر مصر المعرفة بدلا من استهلاكها واستيرادها وما يحدث الان مصر تنتج وتصدر المعرفة للعالم.