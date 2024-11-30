غدا بدء صرف معاشات ديسمبر 2024

كتب مدحت وهبة

استعدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات ديسمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات اعتبارا من غدا الأحد أول الشهر، مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.



على جانب آخر، تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف الدعم النقدى ضمن برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر 2024، وذلك للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والفئات من كبار السن المستفيدة من البرنامج.



جدير بالذكر أن وزارة التضامن قد بدأت فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واضافة أسر جديدة ضمن البرنامج من الفئات الأكثر احتياجا، حيث تم إضافة أكثر من 173 ألف أسرة جديدة للبرنامج وكافة الأسر الباقية فى قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" لتحصل على مساعدات الدعم النقدي.