استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر نوفمبر 2024

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف الدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر 2024، وذلك للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات من كبار السن المستفيدة من البرنامج.

وعلى مدار الثلاثة أشهر الماضية نجحت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واضافة أسر جديدة ضمن البرنامج من الفئات الأكثر احتياجا، حيث تم إضافة أكثر من 173 ألف أسرة جديدة للبرنامج وكافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لتحصل على مساعدات الدعم النقدي.