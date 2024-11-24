اليوم السابع
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الأحد، 24 نوفمبر 2024 01:34 م
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استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر نوفمبر 2024

الأحد، 24 نوفمبر 2024 01:00 م
استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر نوفمبر 2024 تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف الدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر 2024، وذلك للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات من كبار السن المستفيدة من البرنامج. 

وعلى مدار الثلاثة أشهر الماضية نجحت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن  الاجتماعي في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واضافة أسر جديدة ضمن البرنامج  من الفئات الأكثر احتياجا، حيث تم إضافة  أكثر من 173 ألف أسرة جديدة  للبرنامج وكافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لتحصل على مساعدات الدعم النقدي.







وزارة التضامن

مساعدات تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة

شروط صرف تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة

موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024



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