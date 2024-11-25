اليوم السابع
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بدء صرف معاشات ديسمبر 2024 الأسبوع المقبل.. التفاصيل

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 05:00 ص
بدء صرف معاشات ديسمبر 2024 الأسبوع المقبل.. التفاصيل صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لــ صرف معاشات ديسمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات اعتبارا من الأسبوع المقبل أول الشهر، مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

 

كما تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى صرف معاشات نوفمبر الجارى لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد .

 

على جانب آخر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى باب تأمين المرض ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض.وتنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

 







هيئة التأمينات

صرف معاشات ديسمبر 2024

معاشات ديسمبر 2024

معاشات ديسمبر

موعد صرف معاشات ديسمبر 2024



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