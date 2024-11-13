اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على موعد صرف معاشات ديسمبر 2024.. التفاصيل

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 12:37 م
تعرف على موعد صرف معاشات ديسمبر 2024.. التفاصيل صرف معاشات - أرشيفية

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يبحث الكثير من المستفيدين من المعاشات عن مواعيد الصرف مع كل شهر ولذلك تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لـ صرف معاشات ديسمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات اعتبارا من  أول الشهر المقبل، مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

 

وتشكل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لجان لمتابعة إجراءات صرف المعاشات مع كل شهر حرص على  التيسير على المستفيدين خاصة من كبار السن.

 

على جانب آخر، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن معاشات شهر نوفمبر 2024 يتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أي خصومات  وانه  لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذي لم يتضمن خصما بنسبة 2% في أى من أحكامه.







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