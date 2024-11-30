جدري القرود في أفريقيا .. إصابة 37 ألفا و583 شخصا ووفاة 1451 آخرين

كتبت أمل علام

ينشر موقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأفريقي تقريرا عن وضع جدرى القرود في أفريقيا، موضحا، إنه منذ بداية عام 2022 وحتى 28 يوليو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي 37583 حالة، و1451 حالة وفاة (معدل الوفيات: 3.9%) من جدري القرود من 15 دولة إفريقية.

وأشار المركز إلى أنه وفي عام 2023 وحده، تم الإبلاغ عن 14957 حالة و739 حالة وفاة (معدل الوفيات: 4.9%) من 7 دول إفريقية، وهذا يمثل زيادة بنسبة 78.5% في عدد الحالات الجديدة مقارنة بعام 2022.

منذ بداية هذا العام وحتى 28 يوليو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي 14250 حالة (2745 مؤكدة؛ 11505 مشتبه بها) و456 حالة وفاة "معدل الوفيات 3.2%" من جدرى القرود من 10 دول إفريقية، بوروندي (8 حالات، 0 حالة وفاة)، الكاميرون (35، 2 حالة وفاة)، جمهورية أفريقيا الوسطى (213؛ 0 حالة وفاة)، الكونغو (146، 1 حالة وفاة )، جمهورية الكونغو الديمقراطية (13791، 450 حالة وفاة)، غانا (4، 0)، ليبيريا (5، 0)، نيجيريا (24، 0)، رواندا (2، 0) وجنوب أفريقيا (22، 3 حالة وفاة)، ويمثل هذا زيادة بنسبة 160%، و19% في عدد الحالات والوفيات على التوالي في عام 2024 مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.

تمثل جمهورية الكونغو الديمقراطية 96.3% من جميع الحالات و97% من جميع الوفيات المبلغ عنها هذا العام من جدرى القرود، وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت تشاد عن 24 حالة مشتبه بها ولم تسجل أي حالة مؤكدة هذا العام.