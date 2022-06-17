كل ما تحتاج لمعرفته حول جدرى القرود وأعراضه

كتبت أمل علام

قبل تفشي المرض في جميع أنحاء العالم، كان جدري القرود ينتشر عادة عن طريق القوارض المصابة، بما في ذلك الفئران والسناجب، في غرب ووسط إفريقيا.

يمكن أن يصاب البشر بالمرض - الذي يأتي من نفس عائلة الجدري - إذا عضتهم حيوانات مصابة، أو لمسوا دماءهم أو سوائلهم الجسدية أو قشورهم، أو أكلوا لحوم الحيوانات البرية أو لحوم الأدغال.

يمكن لفيروس الأورثوبوكس، الذي يسبب جدرى القرود ، أن يدخل الجسم من خلال الجلد المكسور - حتى لو لم يكن مرئيًا ، وكذلك العينين والأنف والفم.

مدى خطورة المرض؟

عادة ما يكون جدري القرود خفيفًا، حيث يتعافى معظم المرضى في غضون أسابيع قليلة دون علاج.

ومع ذلك ، فإن المرض يقتل ما يصل إلى 10 في المائة من الحالات. ولكن يُعتقد أن هذا المعدل المرتفع يرجع جزئيًا إلى النقص التاريخي في الاختبارات ، مما يعني أن عُشر الحالات المعروفة قد ماتت بدلاً من عُشر جميع الإصابات.

ومع ذلك ، مع السلالات الأكثر اعتدالًا ، يكون معدل الوفيات أقرب إلى واحد من كل 100 - على غرار ما حدث عندما ضرب Covid لأول مرة.

كيف يتم اختباره؟

قد يكون من الصعب تشخيص جدري القرود لأنه غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين أنواع العدوى الأخرى مثل جدري الماء.

تم تأكيد جدري القردة من خلال التقييم السريري الذي أجراه أخصائي صحي واختبار في المختبر المتخصص في المملكة المتحدة - مختبر الممرضات النادرة والمستوردة التابع لـ UKHSA.

يتضمن الاختبار أخذ عينات من الآفات الجلدية ، مثل جزء من القشرة أو سائل من الآفات أو قطع من القشور الجافة.



ما هي الاعراض؟

قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاثة أسابيع للمرضى المصابين بعدوى جدري القرود لتطوير أي من أعراضه المنذرة.

تشمل العلامات المبكرة للفيروس الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق - مما يعني أنه من الممكن ، من الناحية النظرية ، أن يكون مخطئًا على أنه أمراض شائعة أخرى.

لكن الميزة الأكثر غرابة هي الطفح الجلدي الذي يبدأ غالبًا على الوجه ، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ، عادةً اليدين والقدمين.

يتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتشكل في النهاية قشرة تسقط لاحقًا.



ما هي المدة التي يبقى فيها الشخص معديا؟

يكون الفرد معديًا من النقطة التي يظهر فيها الطفح الجلدي حتى تتساقط كل القشور ويوجد جلد سليم تحتها.

قد تحتوي القشور أيضًا على مادة فيروسية معدية.

يُعتقد أن فترة العدوى تستمر لمدة ثلاثة أسابيع ولكنها قد تختلف بين الأفراد.



ماذا أفعل إذا ظهرت لدي أعراض؟

تنصح وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة البريطانيين بالاتصال بعيادة الصحة الجنسية الخاصة بهم إذا كان لديهم طفح جلدي مصحوب ببثور وكانوا على اتصال وثيق بحالة جدري القردة المشتبه بها أو المؤكدة أو كانوا في غرب أو وسط إفريقيا في الأسابيع الثلاثة الماضية.

يُطلب من البريطانيين الاتصال بالعيادات قبل زيارتهم وتجنب الاتصال بالآخرين حتى يفحصهم طبيب.

هل هي مرتبطة بجدري الماء؟

على الرغم من التسبب في حدوث طفح جلدي مشابه ، إلا أن جدري الماء لا يرتبط بجدرى القرود.

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هل الشباب أكثر عرضة للخطر؟

قد يكون البريطانيون الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا أكثر عرضة للإصابة بجدري القرود ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وذلك لأن الأطفال في المملكة المتحدة كانوا يتلقون بشكل روتيني حقنة الجدري ، التي تحمي من جدري القرود ، حتى عام 1971.

كما تحذر منظمة الصحة العالمية من أن معدل الوفيات كان أعلى بين الأطفال الصغار.



هل ينتشر بسهولة مثل كوفيد؟

يصر الخبراء البارزون على أننا لن نشهد مستويات انتقال على غرار كوفيد في تفشي جدري القرود.

اقترح تقرير لمنظمة الصحة العالمية العام الماضي أن المعدل الطبيعي للفيروس - عدد الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا بالعدوى إذا عاشوا بشكل طبيعي أثناء المرض - هو اثنان.

هذا أقل من البديل الأصلي لـ Covid في ووهان وحوالي ثلث معدل R لسلالة `` دلتا '' الهندية.

لكن من المحتمل أن يكون المعدل الحقيقي أقل بكثير لأن `` الأعراض المميزة تساعد بشكل كبير في الكشف المبكر عنها واحتوائها '' ، كما قال الفريق ، مما يعني أنه من السهل اكتشاف الحالات وعزلها.

ينتشر كوفيد بشكل رئيسي من خلال القطرات التي يطلقها الشخص المصاب كلما تنفس أو تحدث أو سعال أو عطس.





ماذا لو استمر في الانتشار؟

تم بالفعل تقديم اللقاح الذي تم تصميمه في الأصل لمرض الجدري على جهات اتصال قريبة من الحالات المعروفة في المملكة المتحدة. الفيروسان المسببان للطفح الجلدي متشابهان للغاية.

قال مصدر صحي لـ MailOnline "سيكون هناك عدد من الاستراتيجيات التي سننظر فيها" إذا استمرت الحالات في الارتفاع.

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ما هي الدول الأخرى التي رصدت الحالات؟

اكتشف أكثر من 40 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا - حالات الإصابة بجدري القرود.

تم اكتشاف معظم الحالات في المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وكندا وألمانيا.

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هل يوجد لقاح لها؟

لقاح الجدري ، المسمى Imvanex في المملكة المتحدة و Jynneos في الولايات المتحدة ، يمكن أن يقي من جدري القرود لأن الفيروسات المسببة للأمراض مرتبطة ارتباطًا وثيقًا.



وهل هناك أدوية لعلاجه؟

هناك عدد قليل من الأدوية المضادة للفيروسات والعلاجات للجدري يبدو أنها تعمل على جدرى القرود.

ويشمل ذلك عقار تيكوفيرمات ، الذي تمت الموافقة عليه لمكافحة جدري القرود في الاتحاد الأوروبي في يناير.

Tecovirimat يمنع الفيروس من مغادرة الخلية المصابة ، مما يعيق انتشار الفيروس داخل الجسم.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يمكن استخدام دواء مضاد للفيروسات عن طريق الحقن يستخدم لعلاج الإيدز يسمى سيدوفوفير (cidofovir) لإدارة العدوى.كما أنه يعمل عن طريق وقف نمو الفيروس.