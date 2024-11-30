اليوم السابع
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الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية فى سوريا

السبت، 30 نوفمبر 2024 10:44 م
الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية فى سوريا جامعة الدول العربية
بيشوى رمزى

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تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية فى سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

صرح بذلك جمال رشدى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، والذي أعرب ايضاً عن انزعاج احمد ابوالغيط الامين العام ازاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة ايام وتأثيراتها علي المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضي تستغلها الجماعات الارهابية لاستئناف انشطتها. 

وأكد المتحدث الرسمي على التزام الامانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا علي النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته.

 







الجامعة العربية

سوريا

التطورات في سوريا

أحمد أبو الغيط




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