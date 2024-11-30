اليوم السابع
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الإثنين.. وزارة العمل و"العمل الدولية" يحتفلان بانضمام مصر للتحالف العالمى للعدالة الاجتماعية

السبت، 30 نوفمبر 2024 11:23 ص
الإثنين.. وزارة العمل و"العمل الدولية" يحتفلان بانضمام مصر للتحالف العالمى للعدالة الاجتماعية وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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تنظم وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، مؤتمرا صحفيا، بحضور محمد جبران وزير العمل، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك احتفالاً بانضمام وزارة العمل المصرية إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية التابع لمنظمة العمل الدولية.

يذكر أن التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، هو مبادرة أطلقها جيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية في مارس 2023، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية حول العالم، وتعد مبادرة رائدة تهدف إلى تكثيف الجهود الجماعية لمعالجة تحديات العدالة الاجتماعية على وجه السرعة وتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتتلخص مبادرة جيلبرت همبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية فى أهمية تشكيل تحالُف عالمى من أجل العدالة الاجتماعية باعتبارها طوق نجاة لإنقاذ "عالم العمل العالمي" من التحديات الراهنة، وهو ما يتطلب تعاونًا متعدد الأطراف فى السياسات وسيكون بمثابة منصة، و حافز، وقناة لبدء أو تسريع العمل فى مجالات الحماية وسيوفر التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية إطارًا يمكن من خلاله للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، لزيادة العمل العالمى والإقليمى والوطنى للنهوض بالعدالة الاجتماعية للجميع، والدعوة إلى إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية فى صنع السياسات واتخاذ القرارات على جميع المستويات على أساس الحوار الاجتماعى، وضرورة زيادة الاستثمار.

كما تدعم دعوة التحالف العالمى، الموضوعات ذات الصلة وتسليط الضوء على نُهج السياسات المبتكرة والتحويلية بشكل خاص للنهوض بحقوق الإنسان وقدراته وتأمين الوصول المتكافئ إلى فرص العمل والنشاط الإنتاجي وضمان التوزيع العادل، بحسب مبادرة مدير عام المنظمة.







وزارة العمل

منظمة العمل الدولية

التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية

وزير العمل



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