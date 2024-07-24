وزير الخارجية: مصر تولى أهمية لدعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية

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أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، وجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز الديمقراطية واستكمال تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، منوها بأن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تولى أهمية متقدمة لدعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور بدر عبد العاطى بقيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان، والأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييمهم حيال أولويات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة المقبلة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد اليوم الأربعاء، بأن الدكتور بدر عبد العاطي أكد أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تولي أهمية متقدمة لدعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن مصر قد حققت بالفعل إنجازات حقيقية على أرض الواقع في هذا الملف، منوها بالدور المهم لهذا القطاع بوزارة الخارجية لمواجهة الأطراف التي تستهدف مصر وتسعى لتشويه صورتها في الخارج من خلال إبراز تلك النجاحات.

ووجه وزير الخارجية بضرورة قيام القطاع بتكثيف التنسيق والتشاور مع كافة الوزارات والجهات داخل الدولة المعنية بهذا الملف وذلك حرصا على تعظيم الاستفادة من التقدم المحرز فى مجال حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور بدر عبد العاطى أكد - خلال اللقاء - أهمية إعلاء المصلحة الوطنية العليا والعمل على تكثيف الاتصالات بما يخدم أولويات السياسة الخارجية المصرية وذلك في الداخل والخارج سواء من خلال القطاعات الجغرافية والموضوعية أو من خلال السفارات.

واستمع وزير الخارجية من قيادات وأعضاء القطاع لتقارير عن الموقف من تنفيذ التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما استمع من أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان للجهود التي تقوم بها الأمانة في دعم جهد الحكومة ومتابعة تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عام 2021.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بأن اللقاء يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الدكتور بدر عبد العاطى مع القطاعات الجغرافية والموضوعية المختلفة بوزارة الخارجية، في إطار تبادل التقييمات حيال أولويات سياسة مصر الخارجية من منظور شامل؛ بما يحقق مصالح مصر الاستراتيجية، ويعزز من علاقتها مع كافة الدول.