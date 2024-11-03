كيفية إيقاف طنين الأذن.. الوقاية والعلاج

كتب حسام الشقويرى

طنين الأذن هو عندما يسمع شخص ما رنينًا في الأذنين أو صوت أزيز، من المحتمل أن يكون سبب طنين الأذن تلفًا في الأذن الداخلية يغير من طريقة معالجة الدماغ للصوت، يمكن أن يؤدي التعرض للضوضاء الصاخبة في العمل أو الحفلات الموسيقية وفقدان السمع وبعض الأدوية والتهابات الأذن وإصابات الرأس أيضًا إلى طنين الأذن وفقا لما نشره موقع health.

العلاجات المنزلية لطنين الأذن



إضافة الصوت إلى منزل هادئ قد يقلل من طنين الأذن لأن الصمت يمكن أن يجعله أكثر وضوحًا.

حاول استخدام جهاز يصدر ضوضاء بيضاء، أو تشغيل مروحة، أو تشغيل موسيقى هادئة. هذه الطرق المنزلية هي شكل من أشكال العلاج الصوتي المعروف باسم "التغطية"، والذي يمكن أن يساعد في التغلب على طنين الأذن. يمكن أن يكون إضافة ضوضاء في الخلفية مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تحاول إيقاف رنين أذنيك في الليل والحصول على قسط من النوم.

التدخين يمكن أن يزيد من شدة طنين الأذن. ورغم عدم وجود علاج مثبت، فإن تقليل التدخين أو تجنبه قد يحسن من طنين الأذن.

وتشير الدراسات إلى أن التدخين قد يساهم في حدوث طنين الأذن عن طريق تقليل تدفق الدم وتهييج الهواء الداخلي. إذا كنت تدخن، فقد يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى تقليل أعراض طنين الأذن

الوقاية



أفضل طريقة لمنع طنين الأذن هي حماية سمعك من خلال ارتداء سدادات الأذن أو غيرها من واقيات السمع في بيئة صاخبة. يمكنك المساعدة في تجنب طنين الأذن من خلال ارتداء واقيات الأذن في الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية وبيئات العمل الصاخبة مثل مواقع البناء أو تنسيق الحدائق.15

القاعدة الذهبية هنا هي ارتداء واقي للسمع إذا كانت البيئة المحيطة بك أعلى من حركة المرور في المدينة - حوالي 80-85 ديسيبل.

العلاج



إلى جانب العلاج بالأدوية في كثير من الأحيان يتم استخدام أنواع مختلفة من العلاج الصوتي والسلوكي لعلاج طنين الأذن.

العلاج بالصوت

يمكن أن يساعد العلاج بالصوت في تغيير كيفية تفسير دماغك للصوت أو إخفاء الطنين بضوضاء أخرى، وتتضمن بعض علاجات الصوت الشائعة للطنين ما يلي:

أجهزة السمع: قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن المرتبط بفقدان السمع من أجهزة السمع - وهي أجهزة صغيرة يتم إدخالها في الأذن لتحسين السمع. يمكن لهذه الأجهزة تضخيم الضوضاء الخارجية، مما قد يجعل طنين الأذن أقل وضوحًا.

مولدات الصوت القابلة للارتداء: يتم إدخال هذه الأجهزة الإلكترونية الصغيرة في الأذن مثل أجهزة السمع، وعلى عكس أجهزة السمع، فإنها تصدر أصواتًا ناعمة بشكل مستمر لتقليل طنين الأذن.

الأجهزة المركبة: تعمل هذه الأجهزة التي توضع داخل الأذن على تضخيم الضوضاء الخارجية وتشغيل أصوات مهدئة لعلاج طنين الأذن. هذه الأجهزة مثالية للأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن وفقدان السمع.