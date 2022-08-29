ما أعراض طنين الأذن وطرق علاجها؟

كتبت فاطمة خليل

يُطلق على الرنين أو الضجيج أو أي ضوضاء أخرى في الأذنين أو الرأس في حالة عدم وجود صوت خارجي طنين الأذن، وعادة ما يكون مصدر إزعاج أكثر من كونه مشكلة طبية خطيرة، وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون علامة على وجود حالة طبية أساسية تحتاج إلى عناية، في هذا التقرير نتعرف على أعراض طنين الأذن وعلاجه، بحسب موقع "medicine".

س: ما الذي يسبب طنين الأذن؟



هناك أسباب عديدة لطنين الأذن.

-سائل أو عدوى أو مرض يصيب عظام الأذن الوسطى أو طبلة الأذن (الغشاء الطبلي)

-تلف النهايات المجهرية للعصب السمعي في الأذن الداخلية ، والذي يمكن أن يحدث أيضًا مع تقدم العمر

-التعرض للضوضاء الصاخبة ، مثل أصوات الأسلحة النارية أو الموسيقى في حفلة موسيقية

-الأدوية

-متلازمة مينير

-في حالات نادرة ، يمكن أن يكون طنين الأذن أحد أعراض مشكلة طبية خطيرة مثل تمدد الأوعية الدموية في الدماغ أو ورم العصب السمعي.

س: كيف يتم تشخيص طنين الأذن؟

لتشخيص طنين الأذن، سيجري الطبيب فحصًا جسديًا ويسألك عن تاريخك المرضى، بما في ذلك ما إذا كان الطنين ثابتًا أو متقطعًا أو نابضًا (مثل ضربات القلب ، وتسمى الطنين النابض) ، أو إذا كان مرتبطًا بفقدان السمع أو فقدان السمع.

التوازن (الدوار أو اضطرابات التوازن الدهليزي).

سيطلب الطبيب عادة اختبار السمع (مخطط سمعي) لحالات الطنين غير المبرر.

قد تشمل الاختبارات الأخرى الاستجابة السمعية لجذع الدماغ (ABR) ، أو الاختبار المحوسب للأعصاب السمعية ومسارات الدماغ ، أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) ، أو التصوير بالرنين المغناطيسي (التصوير بالرنين المغناطيسي) لاستبعاد نوع الورم النادر.

س: ما علاج طنين الأذن؟

علاج طنين الأذن يعتمد علاج الطنين على السبب الكامن وراءه وقد يشمل الأدوية بالإضافة إلى العلاجات المنزلية.

يمكن وصف الأدوية في بعض الحالات ولكن لا يوجد حل واضح في معظم الأفراد.

غالبًا ما تستخدم الأدوية لعلاج الآثار النفسية للقلق أو الاكتئاب التي قد تصاحب طنين الأذن.

قد تكون بعض العلاجات المنزلية مفيدة لبعض الأشخاص:

-قلل أو تجنب الكافيين والملح.

-الإقلاع عن التدخين.

-في بعض الحالات ، قد تكون مكملات الزنك مفيدة للأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الزنك - هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

-قد يساعد الميلاتونين أولئك الذين يعانون من طنين الأذن ، وخاصة أولئك الذين يعانون من اضطراب النوم بسبب طنين الأذن.