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كيف تتحول الضوضاء إلى خطر يهدد بفقدان السمع؟

الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:59 ص
كيف تتحول الضوضاء إلى خطر يهدد بفقدان السمع؟ فقدان السمع
كتبت هند عادل

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يمكن أن تتسبب الضوضاء في إتلاف خلايا الشعر والأغشية والأعصاب أو أجزاء أخرى من الأذن، مما يسبب فقدانًا مؤقتًا أو دائمًا للسمع وذلك لعدة أسباب يجب الحذر منها.

فقدان السمع هو انخفاض في القدرة على سماع أو فهم الكلام والأصوات من حولك.

ويمكن أن يحدث فقدان السمع عندما لا يعمل أي جزء من الأذن أو الأعصاب التي تحمل معلومات عن الأصوات إلى العقل بالطريقة المعتادة، وفقا لما ذكره موقع "healthline".

في بعض الحالات ، يمكن أن يكون فقدان السمع مؤقتًا، ومع ذلك ، يمكن أن تصبح دائمة عند تلف أجزاء حيوية من الأذن لا يمكن إصلاحها، تلف أي جزء من الأذن يؤدى إلى فقدان السمع.

الضجيج العالي ضار بشكل خاص بالأذن الداخلية القوقعة، إن التعرض لمرة واحدة لأعلى صوت عالٍ أو الاستماع إلى أصوات عالية لفترة طويلة يمكن أن يسبب فقدان السمع.

يمكن للضوضاء الصاخبة إتلاف الخلايا والأغشية في القوقعة، كما  يؤدي الاستماع إلى ضوضاء عالية لفترة طويلة إلى إرهاق خلايا الشعر في الأذن ، مما قد يتسبب في موت هذه الخلايا.

قد تستمر التأثيرات الضارة حتى بعد توقف التعرض للضوضاء،و الأضرار التي لحقت الأذن الداخلية أو الجهاز العصبي السمعي دائم بشكل عام، خلايا الشعر التالفة في الأذن يمكن أن تؤدي إلى فقدان السمع

يولد الشخص العادي مع حوالي 16ألف  من خلايا الشعر داخل القوقعة ، هذه الخلايا تسمح للعقل باكتشاف الأصوات، يمكن أن تتلف أو تتلف ما يصل إلى 30٪ إلى 50٪ من خلايا الشعر قبل قياس التغيرات في السمع من خلال اختبار السمع.

بحلول الوقت الذي تلاحظ فيه فقدان السمع ، تم تدمير العديد من خلايا الشعر ولا يمكن إصلاحها.

بعد مغادرة حدث صاخب للغاية ، مثل حفلة موسيقية أو لعبة كرة قدم ، قد تلاحظ أنك لم تسمع كذلك من قبل، قد لا تسمع همسات ، قد يبدو الصوت مكتومًا ، أو قد تسمع رنينًا في أذنيك.

عادة ما تعود السمع العادي في غضون ساعات قليلة إلى بضعة أيام. وذلك لأن خلايا الشعر ، على غرار شفرات العشب ، سوف تنحني أكثر إذا كان الصوت أعلى. لكنها سوف تصبح مباشرة مرة أخرى بعد فترة نقاهة.

ومع ذلك ، إذا تسببت الضوضاء العالية في إتلاف العديد من خلايا الشعر ، فإن بعضها سوف يموت،  التعرض المتكرر للضوضاء العالية سوف يدمر في النهاية العديد من خلايا الشعر.

هذا يمكن أن يقلل تدريجيا قدرتك على فهم الكلام في البيئات الصاخبة، في النهاية ، إذا استمر فقدان السمع، فقد يصعب فهم الكلام حتى في الأماكن الأكثر هدوءًا.

الضوضاء يمكن أن تلحق الضرر أيضا الأعصاب في الأذن

بالإضافة إلى إتلاف خلايا الشعر ، يمكن للضوضاء أيضًا إتلاف العصب السمعي الذي يحمل معلومات عن الأصوات إلى العقل، قد لا تظهر الأضرار المبكرة في اختبار السمع ولكن يمكن أن تخلق فقدان السمع الخفي الذي قد يجعل من الصعب فهم الكلام في البيئات الصاخبة.

كيف نسمع؟
 

نسمع صوتًا بسبب الاهتزازات (الموجات الصوتية) التي تصل إلى آذاننا، نحن نتعرف على هذه الاهتزازات مثل الكلام أو الموسيقى أو الأصوات الأخرى.

الأذن الخارجية
 

الأذن الخارجية جزء الأذن التي نراها تنقل موجات الصوت إلى قناة الأذن، تنتقل الموجات الصوتية عبر قناة الأذن للوصول إلى طبلة الأذن.

الأذن الوسطى

تهتز طبلة الأذن من الموجات الصوتية الواردة وترسل هذه الاهتزازات إلى ثلاثة عظام صغيرة في الأذن الوسطى. تضخّم هذه العظام أو تزيد من اهتزازات الصوت وترسلها إلى الأذن الداخلية.

الأذن الداخلية
 

تحتوي الأذن الداخلية على بنية على شكل حلزون مملوءة بسائل يسمى القوقعة، الاهتزازات الصوتية تخلق موجات في سوائل القوقعة، عندما تصل الأمواج إلى الذروة ، فإنها تتسبب في انحناء خلايا الشعر الصغيرة أنواع المستقبلات التي يمكنها اكتشاف الصوت، مما يحول الاهتزازات إلى إشارات كهربائية.

العصب السمعي
 

يحمل العصب السمعي الإشارات الكهربائية من الأذن الداخلية إلى الدماغ، مما يفسر الإشارات على أنها صوت تتعرف عليه وتفهمه.

 


فقدان السمع

الاذن

اسباب فقدان السمع

اضرار الضوضاء على الاذن

اعراض فقدان السمع

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