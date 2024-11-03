اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المستشفيات التعليمية تشارك فى الدورة التدريبية الدولية لمناظير الموجات فوق الصوتية EUS

الأحد، 03 نوفمبر 2024 12:17 م
المستشفيات التعليمية تشارك فى الدورة التدريبية الدولية لمناظير الموجات فوق الصوتية EUS الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت وحدة مناظير الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى أحمد ماهر التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالدورة التدريبية الثانية لمناظير الموجات فوق الصوتيه  EUS التابعة لمنظمة مناظير الجهاز الهضمي العالمية World Endoscopy Organization  WEO, WISE WEO International School of EUS
وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية GOTHI ومؤسس الوحدة، وبرئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى القاضي مدير عام مستشفى أحمد ماهر التعليمي، والأستاذ الدكتور محمد شعبان محفوظ رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، وتمت هذه الدورة تحت إشراف البروفيسور العالمى دونج وان سيو مؤسس برنامج التدريب في منظمة المناظير العالمية، وأ. د. حسين عكاشة، أ. د. السيد غنيم، أ. د. معاذ الشاعر، و أ. د. خالد رجب.

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن وحدة مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة بـ مستشفى أحمد ماهر التعليمي تعد من الوحدات الرائدة فى هذا المجال، وتسعى دوما لتقديم أحدث الخدمات الطبية والتشخيصية عن طريق توفير أحدث الأجهزة والمناظير، وتطبيق أحدث الأساليب والبروتوكولات العالمية، لذا تحرص الهيئة دوماً على توفير الخدمات البحثية والتدريبية لشباب الأطباء لضمان تقديم خدمة طبية متقدمة مستدامة للمريض المصري و العربي.

وأفاد بأن هذه الدورة تناولت تدريب الأطباء المشاركين على تشخيص وعلاج حالات أورام البنكرياس والقنوات المرارية و أورام الجهاز الهضمي والتى يصعب تشخيصها بالوسائل التشخيصية المعتادة، حيث تم تدريب 15 طبيبا من مصر والأردن ولبنان والمغرب والسعودية والجزائر والعراق، وشارك فى تدريبهم فريق عمل مناظير الموجات الصوتية بالوحدة







الصحة

المستشفيات التعليمية

المناظير الجراحية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة