تشغيل وحدة المناظير الجهاز الهضمى بمركز أورام كفر الشيخ بإجراء حالة منظار تشخيصى

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز الأورام بمحافظة كفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تشغيل وحدة المناظير الجهاز الهضمى، استكمالاً لتقديم الخدمات الطبية المميزة ذات الجودة العالية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وشهد مركز أورام كفر الشيخ، إجراء أول حالة منظار قولون تشخيصي، عن طريق الفريق الطبي، بإشراف الدكتور ياسر عمارة، مدير المركز، وبقيادة الدكتور هشام سعد، استشارى مناظير الجهاز الهضمي، والدكتور محمد حامد، استشاري التخدير، وبمعاونة طاقم التمريض بقسم المناظير، وتم خروج المريض إلى قسم الإفاقة بسلام بدون أي مضاعفات.

جدير بالذكر أنّ مركز أورام كفر الشيخ مجهز بوحدة حديثة لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية تضم عدد 6 مناظير معدة، وعدد 3 مناظير قولون، وعدد 2 منظار قنوات مرارية، ويقع مركز أورام كفر الشيخ في المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، بمدينة كفر الشيخ، على مساحة 8876م2، وهو يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام.