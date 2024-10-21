المؤتمر العالمى للسكان يخصص جلسة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية عن التغذية

كتبت أمل علام

عقد المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، جلسة خاصة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن التغذية العلاجية برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والدكتورة سحر خيرى عميد المعهد القومى للتغذية والدكتورة جيهان فؤاد عميد معهد التغذية السابق، والدكتورة إيناس فوزى أستاذ التغذية بالمعهد القومى للتغذية والدكتورة ايمان سلطان أستاذ السكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للتغذية.

استعرضت الدكتورة سحر خيرى عميد المعهد ضرورة حصول الأم الحامل على التغذية السليمة خلال فترة الحمل، موضحة إن نوعية الطعام تغير من بكتيريا الأمعاء، موضحة ان نظام داش الغذائى يعتمد على الالياف، ونظام البحر الأبيض المتوسط يحافظ على وظائف المخ، موضحة أن نظام البحر الابيض المتوسط يعتمد الأسماك التى تحتوى على الاوميجا 3 والماغنيسيوم والكالسيوم وكلها تحسن من وظائف المخ، موضحة إن هذا النظام يقى من الكثير من الأمراض ولابد ان يكون طعامنا هو العلاج، موضحة انه يجب التقليل من الأطعمة المصنعة، والحرص على الأطعمة الغنية بالبروبيوتك لتحسين بكتيريا الأمعاء.

وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومى للتغذية السابق، إن الأنيميا سبب رئيسي للوفاة فى الكثير من السيدات الحوامل، موضحة، إن منظمة الصحة العالمية وضعت خطوط استرشادية للتغذية السليمة اثناء الحمل، موضحة إن المبادرات الرئاسية تحترم حق المواطن فى الحصول على الرعاية الصحية وتنفيذ خطة مصر 2030.



د سحر خيرى عميد المعهد القومى للتغذية



د محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة