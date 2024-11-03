اليوم السابع
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استطلاع: ترامب يتقدم فى ولاية أيوا بـ53% مقابل 43% لهاريس

الأحد، 03 نوفمبر 2024 03:53 ص
استطلاع: ترامب يتقدم فى ولاية أيوا بـ53% مقابل 43% لهاريس ترامب وهاريس
أحمد علوى

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أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة إيمرسون كوليدج بولنج، للناخبين المحتملين في ولاية آيوا الأمريكية، أن 53% يؤيدون الرئيس السابق دونالد ترامب و43% يؤيدون نائبة الرئيس كامالا هاريس للرئاسة في عام 2024.

وأن هناك ثلاثة في المائة غير حاسمين موقفهم، بينما 1% يخططون للتصويت لحزب ثالث،مع الأخذ في الاعتبار دعم الناخبين غير الحاسمين، يرتفع الدعم الإجمالي لترامب إلى 54% وهاريس إلى 45%.

وقال سبنسر كيمبال، المدير التنفيذي لمؤسسة إيمرسون كوليدج بولنج: "يدعم كل من الناخبين من الإناث والذكور في ولاية آيوا ترامب، النساء بهامش خمس نقاط، 51% مقابل 46%، والرجال بهامش كبير يبلغ 17 نقطة، 56% مقابل 39%. كما يتقدم ترامب بين المستقلين، 53% مقابل 36%".

 







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