كامالا هاريس تتحدث إلى نفسها.. مرشحة الرئاسة تلتقى شبيهتها قبل مواجهة ترامب

وكالات

ظهرت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس في المشهد الافتتاحي للبرنامج الكوميدي الساخر "ساترداي نايت لايف" إلى جانب الممثلة التي تقوم بتقليدها، بعد أن توجهت إلى مدينة نيويورك في زيارة لم يتم الإعلان عنها بشكل مسبق، قبل يومين من يوم التصويت في الانتخابات الأمريكية التي تتنافس فيها مع الرئيس السابق مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب.

ويضم العرض ممثلين يلعبون دور سياسيين، بما في ذلك مايا رودولف، التي لعبت دور نائبة الرئيس الأميركي منذ عام 2019؛ لكن من النادر أن يظهر السياسيون أنفسهم.

وأثناء تلك الفقرة وقفت هاريس إلى جانب رودولف في المشهد، بملابس سوداء متطابقة ونفس تصفيفة الشعر والحلي المصنوعة من اللؤلؤ، وهما تحدقان في بعضهما البعض عبر طاولة تزين، وكأنها تريان انعكاسهما في المرآة، بينما تستعد هاريس بتوتر لخطاب حملتها.

وقالت رودولف في بداية المشهد: "يا إلهي، أتمنى لو أستطيع التحدث إلى شخص كان في مكاني، كما تعلمون.. امرأة سوداء جنوب آسيوية تترشح للرئاسة، ويفضل أن تكون من منطقة الخليج (سان فرانسيسكو)".

Kamala Harris talks to Kamala Harris pic.twitter.com/AJuW7aO7VM — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) November 3, 2024

ووسط ترحيب وتصفيق حار، انتقلت الكاميرا إلى نائبة الرئيس هاريس التي ردت: "من الرائع رؤيتك، كامالا. وأنا هنا فقط لأذكرك، أنك تستطيعين القيام بذلك. لأنك تستطيعين القيام بشيء لا يستطيع خصمك القيام به. يمكنك فتح الأبواب".

فردت رودولف: "أرى أنها تشبه (أبواب) شاحنة قمامة، أليس كذلك؟"، في إشارة إلى الظهور الأخير للرئيس السابق ترمب، مستقلاً سيارة لجمع القمامة، ضمن حملته الانتخابية، قبل أن تضحك ضحكة ساخرة طويلة في تقليد لضحكة هاريس.

فردت هاريس متسائلة: "أنا لا أضحك بهذه الطريقة في الواقع، أليس كذلك؟". ثم ردت رودولف: "أوه، قليلاً"، مضيفة: "الآن، كامالا، امسكي براحة يدي. الشعب الأميركي يريد وقف الفوضى..."، فردت هاريس: "ويريدون "إنهاء الدراما" في السياسة "مع زوجة أب جديدة رائعة".

وأضافتا سوياً: "ابق هادئة وأكملي المسيرة".