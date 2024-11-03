إجراءات صارمة من وزارة التعليم بعد مقتل طالب فى مدرسة ببورسعيد

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بخصوص الحادث المؤسف الذي وقع في مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية اتخذت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد الإجراءات التالية:

إلغاء تكليف مديرة المدرسة وتحويل كل المسئولين في المدرسة للشئون القانونية وإلغاء تكليف مدير عام التعليم الفني وإلغاء تكليف مدير إدارة التعليم الصناعي وإلغاء تكليف رئيس قسم التعليم الفني بإدارة شمال.

وكانت مستشفى الزهور استقبلت محمد عمر مهران، طالب بالصف الأول بالمدرسة الميكانيكية، في حالة سيئة جدا متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، بادعاء اعتداء زميله بالمدرسة المدعو "ع.ن.ع" عليه بسلاح أبيض، وحاولت أطقم الرعاية الطبية إنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثر بجراحه وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب نتاج الإصابة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها تجاه الواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفي، وكلف اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بورسعيد، فريق بحث بسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.