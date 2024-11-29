ماذا يحدث فى جسمك عند شرب كوبين من الماء قبل الأكل؟

كتبت فاطمة ياسر

كشفت دراسة جديدة نُشرت في JAMA Network Open ، أن هناك العديد من الفوائد الصحية عند تغيير عاداتك اليومية في شرب الماء، فإن زيادة تناولها يؤدي إلى فقدان الوزن، وتقليل الإصابة بعدوى المسالك البولية، وقد يساعد في تحسين حالات صحية أخرى، وفقا لموقع hindustantimes

فإن شرب ثمانية أكواب من الماء مفيد لصحتنا، و لقد سمعنا جميعًا هذه النصيحة من خبراء الصحة ونحاول غرس هذه العادة في حياتنا ولكن ما الذي يفعله شرب الماء حقًا لصحتنا؟ هل هناك حقًا أي فوائد محتملة له؟ أخيرًا توصلت إحدى الدراسات إلى إجابة لهذا السؤال.

وفقا للدراسة..

قام الباحثون بتحليل 18 تجربة سريرية عشوائية ووجدوا أن شرب كمية أكبر قليلاً من الماء كل يوم يمكن أن يكون تدخلاً صحياً منخفض التكلفة ومنخفض المخاطر، و استنتجت الدراسة أن التغييرات المعتدلة في عادات شرب الماء قد تساعد في إنقاص الوزن ومنع حصوات الكلى وتحسين حالات مثل الصداع النصفي والتهابات المسالك البولية وإدارة مرض السكري.

ما وجدته الدراسة..

أجرى فريق البحث مراجعة منهجية لقواعد البيانات العلمية، ففحص 1464 دراسة، وفي النهاية اختار 18 تجربة سريرية عشوائية. وتفاوتت مدة هذه التجارب من 4 أيام فقط إلى 5 سنوات.

وجدت ثلاث دراسات أن شرب كوبين من الماء قبل الوجبات يمكن أن يعزز بشكل كبير فقدان الوزن لدى البالغين. في إحدى التجارب، فقد المشاركون ما يصل إلى 100٪ من الوزن أكثر من أولئك الذين لم يغيروا تناولهم للماء. وفي الوقت نفسه، في حالة مستويات السكر في الدم، أظهر مرضى السكري أن شرب الماء قبل الوجبات يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام.وقد يكون هذا مرتبطًا بحقيقة أن الناس قد يشعرون بالشبع قبل الأكل، مما قد يقلل من استهلاك الطعام بشكل عام.

وفي دراسة أخرى، عانت النساء اللاتي زادن من تناولهن اليومي للمياه بمقدار 1500 مليلتر من التهابات المسالك البولية بشكل أقل، وتمتعن بفترات أطول بين الالتهابات. وخلصت الدراسة إلى أن شرب المزيد من الماء قد يساعد في التخلص من البكتيريا وتحسين صحة المسالك البولية.

وجميعنا نعلم أن الجفاف ضار، وخاصة في شخص لديه تاريخ من حصوات الكلى أو التهابات المسالك البولية، ومن ناحية أخرى، قد يستفيد الشخص الذي يعاني من التبول المتكرر في بعض الأحيان من شرب كميات أقل. لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لاستهلاك المياه.

