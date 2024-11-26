6 علامات لمرض الزهايمر تساعد في التشخيص المبكر

كتبت فاطمة خليل

يتسبب مرض الزهايمر في انكماش المخ وموت خلاياه، ومن المهم اتخاذ خطوات يمكن أن تساعد في منع تطور مرض الزهايمر، وإحدى طرق منع تطور مرض الزهايمر هي اكتشاف العلامات المبكرة للمرض، في هذا التقرير نتعرف على 6 علامات لمرض الزهايمر تساعد في التشخيص، بحسب موقع "تايمز ناو".

مرض الزهايمر هو نوع من الخرف الذي يؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك، يمكن أن تصبح الأعراض شديدة بما يكفي للتدخل في المهام اليومية، هذا المرض هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف، وهو مصطلح عام لفقدان الذاكرة والقدرات المعرفية الأخرى الخطيرة بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية. وفقًا لجمعية الزهايمر، يمثل مرض الزهايمر 60-80٪ من حالات الخرف".

إعطاء المال

تظهر الأبحاث أن إعطاء المال يمكن أن يكون علامة على الإصابة المبكرة بمرض الزهايمر. شملت الدراسة 67 شخصًا بالغًا في سن السبعين. تم إقران كل مشارك بمشارك آخر لم يقابله من قبل، وتم تسليمهم 10 دولارات (8 جنيهات إسترلينية) لتقاسمها كما يحلو لهم.



واكتشف الباحثون أن أولئك الذين كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر أعطوا المزيد من المال للشخص الذي التقوا به للتو وهذا يعني أن المصابين بالمرض أكثر عرضة لإعطاء النقود.



وجد فريق من الباحثين في جامعة كلية لندن أن التغيير في حس الفكاهة لديك يمكن أن يعني أنك معرض لخطر الإصابة بمرض الزهايمر.



وكشفوا أن الأشخاص المصابين بالمرض هم أكثر عرضة للاستمتاع بالكوميديا الصامتة على أشكال أكثر تعقيدًا من الكوميديا.

ارتداء ملابس غير أنيقة

يعرف أفراد أسرة شخص مصاب بمرض الزهايمر أن المصابين قد يجدون صعوبة في الاستعداد في الصباح.

قد يختار المرضى ملابس متضاربة أو يرتدون أشياء غير مناسبة للطقس. وجد الباحثون أن مرض الزهايمر يمكن أن يتسبب في بدء الناس في ارتداء ملابس مختلفة.

ركن السيارة بطريقة خاطئة

يؤثر مرض الزهايمر على المهارات الحركية لدى الأشخاص، مما يعني أنه مع تقدم حالتهم، يمكن أن تتفاقم قيادتهم. فهو يبطئ ردود أفعال الأشخاص، مما يجعلهم سيئين في ركن السيارات. وقد درست دراسة من جامعة واشنطن عادات القيادة لدى 139 شخصًا - تم تشخيص نصفهم بمرض الزهايمر المبكر. وتنبأت بالحالات بدقة في 90 % من الأشخاص.

الشتائم



الشتائم هي علامة أخرى على إصابة شخص ما بمرض الزهايمر. عندما يصاب الناس بالمرض، فإن المرشح في دماغهم الذي يخبرهم عادةً بالمواقف الصحيحة للشتائم لم يعد قويًا. يمكن أن يؤدي هذا إلى مواقف محرجة مثل الشتائم أمام الأطفال.

يقولون أو يفعلون أشياء غير مناسبة

كما هو الحال مع الشتائم، عندما يصاب شخص ما بمرض الزهايمر، تصبح قدرته على تصفية ما يقوله ضبابية، وذلك لأن الجزء من الدماغ الذي يتحكم في مرشحنا الداخلي، القشرة الجبهية الأمامية، معروف أنه يتقلص مع تقدم العمر، وفقًا للخبراء وهذا يعني أن المرضى قد يقولون أو يفعلون أشياء غير مناسبة بشكل غريب دون أن يدركوا أنها خاطئة.