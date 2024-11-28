3 عوامل تزيد فرص الإصابة بالسكتة الدماغية الشديدة.. نصائح مهمة

كتب – حسام الشقويرى

توصلت دراسة جديدة إلى أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بزيادة خطر الوفاة أو الإعاقة الشديدة بأكثر من ثلاثة أضعاف بعد الإصابة بالسكتة الدماغية، ويرتبط الرجفان الأذيني بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الشديدة بأكثر من أربعة أضعاف، ويرتبط التدخين بزيادة خطر الوفاة أو الإصابة بالإعاقة الخطيرة بعد الإصابة بالسكتة الدماغية بنحو الضعف، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

وتشير الدراسة إلى أن التدخين، وارتفاع ضغط الدم، ونوع من عدم انتظام ضربات القلب المعروف باسم الرجفان الأذيني، قد تلعب دوراً أكبر من عوامل الخطر الأخرى في زيادة احتمالات الإعاقة الشديدة أو الوفاة بعد السكتة الدماغية.

كما ارتبطت عوامل خطر أخرى عديدة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لكنها أثرت على احتمالات الوفاة أو الإعاقة الشديدة بدرجة أقل. وشملت هذه العوامل مرض السكري ، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وشرب الكحول، وقلة ممارسة الرياضة ، وعادات الأكل غير الصحية، والإجهاد، وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر.

وتؤكد نتائج الدراسة على أهمية السيطرة على ارتفاع ضغط الدم - وهو عامل الخطر القابل للتعديل الأكثر أهمية للسكتة الدماغية على مستوى العالم - إلى جانب إدارة الرجفان الأذيني وتجنب التدخين" .

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الشديدة



وشملت الدراسة نحو 27 ألف شخص بالغ يبلغ متوسط أعمارهم 62 عاما، وكان نصفهم قد أصيب بسكتة دماغية. ومن بين هؤلاء الذين أصيبوا بسكتة دماغية، أصيب نحو 4850 شخصا بسكتة دماغية حادة، والتي عرفتها الدراسة بأنها عدم القدرة على المشي أو أداء المهام اليومية مثل الأكل أو ارتداء الملابس دون مساعدة، حتى الموت.

أظهرت نتائج دراسة نشرت في مجلة Neurology أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بسكتة دماغية حادة من الأفراد الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم .

ارتبط الرجفان الأذيني، وهو اضطراب في نظم القلب يمكن أن يسبب ضربات قلب سريعة وغير منتظمة، بمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية الشديدة بأكثر من أربعة أضعاف، في حين ارتبط التدخين بمخاطر مضاعفة تقريبا.

وفي حالة ارتفاع ضغط الدم، يعد هذا من الأسباب الرئيسية للسكتات الدماغية النزفية، والتي تميل إلى أن تكون أكثر شدة وتؤدي إلى معدلات وفيات أعلى". تحدث السكتات الدماغية النزفية بسبب تمزق الأوعية الدموية في المخ وهي أقل شيوعًا بكثير من السكتات الدماغية الإقفارية، والتي تحدث عندما تمنع الجلطة أو الرواسب الدهنية تدفق الدم إلى المخ.

أفضل طريقة للوقاية من السكتة الدماغية هي اتباع نمط حياة صحي

ان أهم شيء يمكن للشخص القيام به لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية هو إدارة والسيطرة على حالاته الصحية المزمنة. ومن المهم العمل بشكل وثيق مع مقدمي الرعاية الأولية في السيطرة على عوامل الخطر القابلة للتعديل ".

و تناول الأدوية لخفض ضغط الدم ومميعات الدم لعلاج الرجفان الأذيني يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ويمكن أن يكون الإقلاع عن التدخين، وممارسة 30 دقيقة يوميًا من النشاط المعتدل الشدة مثل المشي السريع، واتباع نظام غذائي صحي للقلب، مثل النظام الغذائي المتوسطي أو النظام الغذائي لإيقاف ارتفاع ضغط الدم (DASH) ، وكلاهما يركز على البروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة والمنتجات الطازجة، مفيدًا أيضًا.