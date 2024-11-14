دراسة: 800 مليون بالغ فى العالم يعيشون مع مرض السكرى نصفهم لا يتلقى العلاج

كتبت أمل علام

كشف موقع Medical Express، إن العدد الإجمالي للبالغين المصابين إما بالنوع الأول أو الثاني من مرض السكري في العالم تجاوز 800 مليون - أي أكثر من أربعة أضعاف العدد الإجمالي في عام 1990، وفقًا لنتائج تحليل عالمي نُشر قبل اليوم العالمي لمرض السكري في مجلة The Lancet بالإضافة إلى ذلك، لم يتلق 445 مليون بالغ تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أكثر مصابين بمرض السكري (59%) العلاج في عام 2022، وهو 3 أضعاف ونصف العدد في عام 1990.

من بين 828 مليون بالغ مصابين بمرض السكري في عام 2022، يعيش أكثر من ربعهم (212 مليونًا) في الهند مع 148 مليونًا آخرين في الصين، تليها الولايات المتحدة (42 مليونًا)، وباكستان (36 مليونًا)، وإندونيسيا (25 مليونًا)، والبرازيل (22 مليونًا).



وأضاف الموقع، إنه لم تتمكن الدراسة من الفصل بين النوع الأول والنوع الثاني من مرض السكري لدى البالغين، ومع ذلك، تشير الأدلة السابقة إلى أن الغالبية العظمى من حالات مرض السكري لدى البالغين هي من النوع الثاني.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور ماجد عزتي من إمبريال كوليدج لندن: "تسلط دراستنا الضوء على اتساع فجوة التفاوت العالمية فيما يتعلق بمرض السكري، مع ركود معدلات العلاج في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حيث تتزايد أعداد البالغين المصابين بمرض السكري بشكل كبير.

وهذا مثير للقلق بشكل خاص لأن الأشخاص المصابين بالسكري يميلون إلى أن يكونوا أصغر سناً في البلدان ذات الدخل المنخفض، وفي غياب العلاج الفعال، فإنهم معرضون لخطر حدوث مضاعفات مدى الحياة - بما في ذلك البتر، وأمراض القلب، وتلف الكلى أو فقدان البصر - أو في بعض الحالات، الوفاة المبكرة."

الدراسة الجديدة، التي أجراها مركز التعاون لعوامل خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية (NCD-RisC)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، هي أول تحليل عالمي لاتجاهات معدلات الإصابة بمرض السكري وعلاجه والذي يشمل جميع البلدان، استخدم الباحثون بيانات من أكثر من 140 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا أو أكثر من أكثر من 1000 دراسة أجريت على سكان بلدان مختلفة.

استخدم المؤلفون أدوات إحصائية لجمع كافة البيانات من مختلف السنوات والأعمار والبلدان معًا، وتقدير معدلات الإصابة بمرض السكري وعلاجه بطريقة تتيح المقارنات بين البلدان.



تم تعريف مرض السكري بأنه وجود نسبة جلوكوز في دم الصائم (FPG) تبلغ 7.0 مليمول/لتر أو أعلى، أو وجود نسبة هيموجلوبين سكري (HbA1c) يبلغ 6.5% أو أعلى (وهما خياران شائعان لتشخيص مرض السكري وفقًا للمبادئ التوجيهية الحديثة) أو تناول أدوية لعلاج مرض السكري.

اعتمدت معظم الدراسات السابقة التي بحثت في معدلات الإصابة بمرض السكري على ارتفاع سكر الدم الصائم كمقياس وحيد لمرض السكري ولم تأخذ في الاعتبار الأشخاص الذين لديهم مستوى مرتفع من الهيموجلوبين الجليكوزيلاتي، مما أدى إلى التقليل من تقديرات المعدلات خاصة في جنوب آسيا، حيث يؤدي استخدام سكر الدم الصائم وحده إلى تفويت حالات أكثر من مرض السكري مقارنة بالمناطق الأخرى.

وأضاف الموقع، إنه تضاعفت معدلات الإصابة بمرض السكري على مستوى العالم خلال العقدين الماضيين من عام 1990 إلى عام 2022، تضاعفت معدلات الإصابة بمرض السكري على مستوى العالم لدى الرجال (6.8% في عام 1990 إلى 14.3% في عام 2022) والنساء (6.9% إلى 13.9%)، ومع التأثير الإضافي للنمو السكاني والشيخوخة، يعادل هذا ما يقدر بنحو 828 مليون بالغ مصابين بمرض السكري في عام 2022، بزيادة قدرها حوالي 630 مليون شخص عن عام 1990، عندما قُدِّر أن حوالي 198 مليون بالغ مصابون بالمرض.

وقد تباينت التغيرات في معدلات الإصابة بمرض السكري من عام 1990 إلى عام 2022 بشكل كبير عبر البلدان المختلفة، حيث شهدت معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أكبر الزيادات (على سبيل المثال، ارتفع معدل الإصابة بمرض السكري بين النساء في باكستان من 9.0% في عام 1990 إلى 30.9% في عام 2022، وهي أكبر زيادة بين جميع البلدان).



في حين أن بعض البلدان ذات الدخل المرتفع، مثل اليابان وكندا وبعض بلدان أوروبا الغربية (مثل فرنسا وإسبانيا والدنمارك)، لم تشهد أي تغيير أو حتى انخفاضًا طفيفًا في معدل الإصابة بمرض السكري على مدى العقدين الماضيين.

اختلافات عالمية كبيرة في معدلات الإصابة بالسكري في عام 2022..

كانت البلدان التي سجلت أدنى معدلات الإصابة بمرض السكري في عام 2022 في غرب أوروبا وشرق أفريقيا لكلا الجنسين، وفي اليابان وكندا بالنسبة للنساء، على سبيل المثال، كانت معدلات الإصابة بمرض السكري في عام 2022 منخفضة بنسبة 2-4% بالنسبة للنساء في فرنسا والدنمارك وإسبانيا وسويسرا والسويد، و3-5% بالنسبة للرجال في الدنمارك وفرنسا وأوغندا وكينيا وملاوي وإسبانيا ورواندا.

وعلى النقيض من ذلك، كانت البلدان التي سجلت أعلى المعدلات، حيث كان 25% أو أكثر من السكان مصابين بمرض السكري بين الرجال والنساء، هي دول جزر المحيط الهادئ وتلك الواقعة في منطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك باكستان وماليزيا، ومن بين الدول الصناعية ذات الدخل المرتفع، كانت معدلات الإصابة بمرض السكري في عام 2022 هي الأعلى في الولايات المتحدة (11.4% بين النساء و13.6% بين الرجال).

إن أحد العوامل المهمة وراء ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني واختلافها بين البلدان هو السمنة والأنظمة الغذائية الرديئة، فقد كان معدل الإصابة بمرض السكري مرتفعًا بالفعل أو زاد بشكل أكبر في بعض المناطق التي كانت السمنة منتشرة فيها أو أصبحت منتشرة فيها بين عامي 1990 و2022، مقارنة بالعديد من البلدان ذات الدخل المرتفع، وخاصة تلك الواقعة في منطقة المحيط الهادئ وغرب أوروبا، حيث لم ترتفع معدلات السمنة والسكري بشكل عام أو ارتفعت بمقدار صغير نسبيًا.

وقال الدكتور رانجيت موهان أنجانا، من مؤسسة مدراس لأبحاث مرض السكري في الهند: "نظراً للعواقب المعوقة والمميتة المحتملة لمرض السكري، فإن الوقاية من مرض السكري من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة أمر ضروري لتحسين الصحة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف، إنه تسلط نتائجنا الضوء على الحاجة إلى رؤية سياسات أكثر طموحا، وخاصة في المناطق ذات الدخل المنخفض في العالم، والتي تحد من الأطعمة غير الصحية، وتجعل الأطعمة الصحية بأسعار معقولة، وتحسن فرص ممارسة الرياضة من خلال تدابير مثل دعم الأطعمة الصحية ووجبات المدارس الصحية المجانية، فضلا عن تعزيز الأماكن الآمنة للمشي وممارسة الرياضة، بما في ذلك الدخول المجاني إلى الحدائق العامة ومراكز اللياقة البدنية."

اتساع فجوة التفاوت العالمية في علاج مرض السكري..

وأوضح الموقع، إن 3 من كل 5 (59%) من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عامًا فأكثر المصابين بالسكري، أي ما مجموعه 445 مليونًا، لم يتلقوا أدوية للسكري في عام 2022، وهو 3 أضعاف ونصف العدد في عام 1990 (129 مليونًا).



منذ عام 1990، شهدت بعض البلدان، بما في ذلك العديد من بلدان وسط وغرب أوروبا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا والمحيط الهادئ، فضلاً عن كندا وكوريا الجنوبية، تحسينات هائلة في معدلات علاج مرض السكري، مما أدى إلى تلقي أكثر من 55% من مرضى السكري في هذه البلدان العلاج في عام 2022، وقد تم تقدير أعلى معدلات العلاج في بلجيكا، بنسبة 86% للنساء و77% للرجال.

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ظلت تغطية علاج مرض السكري منخفضة ولم تتغير إلا قليلاً على مدى العقدين الماضيين، حيث لم يتلق أكثر من 90% من المصابين بمرض السكري العلاج في بعض البلدان في كل من عام 1990 وعام 2022.

ونتيجة لهذه الاتجاهات، اتسعت الفجوة بين البلدان ذات أعلى وأدنى تغطية علاجية لمرض السكري منذ عام 1990 وحتى عام 2022.

قال البروفيسور جان كلود مبانيا، من جامعة ياوندي بالكاميرون، إنه تشير نتائجنا إلى وجود نسبة متزايدة من الأشخاص المصابين بالسكري، وخاصة غير المعالجين، الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وفي عام 2022، تلقى 5-10% فقط من البالغين المصابين بالسكري في بعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى علاجًا للسكري، مما يترك عددًا كبيرًا معرضًا لخطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة".

وتابع: "معظم الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غير المعالج لن يحصلوا على تشخيص، وبالتالي فإن زيادة الكشف عن مرض السكري يجب أن يكون أولوية عاجلة في البلدان ذات مستويات العلاج المنخفضة، موضحا، إن التشخيص الأفضل لمرض السكري يتطلب ابتكارات مثل برامج الفحص في مكان العمل والمجتمع، وساعات رعاية صحية ممتدة أو مرنة لتمكين الناس من الزيارة خارج ساعات العمل القياسية، والتكامل مع الفحص والرعاية لأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والسل والتي لديها برامج راسخة، واستخدام مقدمي الرعاية الصحية المجتمعية الموثوق بهم."

في عام 2022، كان ما يقرب من ثلث (133 مليون، 30%) من 445 مليون بالغ تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أكثر ويعانون من مرض السكري غير المعالج يعيشون في الهند، وهو ما يزيد بنسبة 50% عن ثاني أكبر عدد في الصين (78 مليونًا) لأن تغطية العلاج كانت أعلى في الصين (45% للنساء و41% للرجال) مقارنة بالهند (28% للنساء و29% للرجال).

وعلى نحو مماثل، تجاوزت باكستان (24 مليونا) وإندونيسيا (18 مليونا)، وهما البلدان التاليان في قائمة البلدان التي تضم أكبر عدد من مرضى السكري غير المعالج، الولايات المتحدة (13 مليونا)، التي كانت لديها تغطية علاجية أعلى (65% للنساء و67% للرجال).

