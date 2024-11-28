رئيس جامعة القاهرة: الانتخابات الطلابية شهدت تجربة ديمقراطية حقيقية

محمد صبحى

أسدلت جامعة القاهرة الستار على الانتخابات الطلابية التي جرت في ظل أجواء ديمقراطية شفافة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، والتي فاز فيها الطالب باسم الجوهري هلال بكلية الزراعة برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة ندي تامر إبراهيم بكلية التخطيط الإقليمى ووالعمرانى نائبًا لرئيس الاتحاد، كما تم انتخاب 14 أمينا وأمينا مساعدا للجان العليا.

وجرت عملية الانتخاب على رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بمشاركة 38 طالبا وطالبة من رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور عبد الهادي العوضي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سمير عضو اللجنة العليا للإنتخابات، والأستاذ فرج عيد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وعقب انتهاء الانتخابات هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن جامعة القاهرة قدمت نموذجا للممارسة الانتخابية وشهدت تجربة ديمقراطية على أرض الواقع، تم من خلالها انتخاب العناصر الطلابية المميزة للتعاون معها في الفترة المقبلة، مضيفًا أن الجامعة ستتعاون مع طلاب اتحادات الكليات بما يخدم جميع طلاب الجامعة.

ووجه الدكتور محمد سامى عبد الصادق، مجلس اتحاد الطلاب لعقد اجتماع يوم الأحد القادم بقاعة أحمد لطفي السيد لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والاستماع إلى مقترحاتهم تمهيدا لتنفيذ المناسب منها، موجهًا الشكر للدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكذلك إدارات رعاية الشباب وكافة أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.