رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقى أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب

كتب: محمد الأحمدى

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، بأعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية وهيئة الأوقاف الإنجيلية، بمقر الكنيسة الرسولية بالمعادي، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس اسطفانوس زكي، الأمين العام لرئاسة الطائفة، والقس ناصر كتكوت، الرئيس العام للكنائس الرسولية.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته البالغة بلقاء أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب وهيئة الأوقاف الإنجيلية، مؤكدًا أن "هذا اللقاء يعكس روح الوحدة والتعاون التي تجمعنا. نحن نمثل جميع الإنجيليين في مصر، ونعبر عنهم من مختلف المذاهب الإنجيلية." كما وجه شكرًا عميقًا للقس ناصر كتكوت على استضافة اللقاء، مشددًا على أن "رسالتنا دائمًا وأبدًا هي خدمة كلمة الله والكنيسة والمجتمع، والعمل الجماعي هو الطريق الأمثل لتحقيق رسالتنا المشتركة."

وأشار الدكتور القس أندريه زكي إلى أن "الطائفة تسعى إلى أن يكون التعليم اللاهوتي في مصر مقننًا ومعتمدًا أكاديميًّا ودوليًّا، بما يواكب التطورات العلمية الحديثة التي تخدم الكنيسة والمجتمع"، كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بنشاط الكنائس الإنجيلية في مصر وسبل تعزيز العمل المشترك بين المذاهب المختلفة.



أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب وهيئة



الدكتور القس أندريه زكي