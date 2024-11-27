البابا تواضروس الثانى يستقبل الأمين العام لمجلس الكنائس العالمى

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الأربعاء، القس الدكتور چيرى بيلاى، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمى، والوفد المرافق له.

وأعرب الأمين العام عن سعادته بزيارته لمصر وهى أول زيارة له، مشيدًا بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في اللجنة المركزية والعديد من اللجان الأخرى التابعة لمجلس الكنائس العالمي، مثنيًا على نشاطهم الملحوظ وأدائهم المتميز.

وأعرب عن شكره للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لدورها في الحفاظ على الإيمان عبر العصور، ولما تقدمه من روحانيات وتعاليم عميقة تُمكن المسيحيين في جميع أنحاء العالم من الاستفادة منها والتأثر بها.

وأكد القس بيلاي على جهود المجلس المكثفة لتعزيز السلام العالمي، مشددًا على ضرورة العمل لتحقيق العدالة والسلام المجتمعى.

من جانبه، قدم قداسة البابا لضيوفه نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسلطًا الضوء على العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة بكل اطياف المجتمع المصري، كما أكد على قوة الوحدة الوطنية التي تجمع أطياف الشعب المصري معًا، مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية لا تتدخل في السياسة، لكنها تشارك في العمل الوطني والمجتمعي البناء لأجل الوطن.

واختتم قداسة البابا بالتأكيد على التزام الكنيسة بتعزيز قيم المحبة العملية والتعايش السلمي.

وحضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير والأنبا أبراهام الأسقف العام بلوس أنچلوس.



البابا تواضروس الثانى والقس الدكتور جيرى بيلاى الأمين العام لمجلس الكنائس العالمى