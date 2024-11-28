القس رفعت فكرى يستقبل المديرة التنفيذية للحوار بمجلس الكنائس العالمى

كتب: محمد الأحمدى

استقبل القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي والأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط أنجليكي زياكا، المديرة التنفيذية لبرنامج الحوار والتعاون بين الأديان في مجلس الكنائس العالمي وأستاذة في كلية اللاهوت بجامعة أرسطو في سالونيك، لبحث إمكانية التعاون من أجل نشر السلام وقيم العيش المشترك.

وأكد أنها تتطلع إلى مواصلة التواصل بشأن المبادرات بين الأديان التي يمكن أن تسهل التعايش السلمي وتساهم في تقدير ثراء مصر، التي تعد فريدة من نوعها للبشرية بتاريخها وشهادتها بين الأديان والثقافات.

وتأمل أن تفتح زيارتها الأولى للقاهرة الطريق لاستكشاف التراث الغني لمصر والعلاقات بين أتباع الأديان، ولهذا السبب زارت الجامع الأزهر الفريد من نوعه في العالم الإسلامي بشهادته الطويلة على العلم والاعتدال، وأتيحت لها الفرصة لرؤية جمال المجمع والمنهج الكلاسيكي القديم للدراسة، حيث يجلس المعلم أمام طلابه ومستمعيه الذين يشكلون دائرة حوله.

وخلال زيارتها، استكشفت أيضًا الكنائس القبطية القديمة ومدينة القاهرة النابضة بالحياة وأجرت محادثات مع أساتذة من جامعة الأزهر وأعضاء من المؤسسات الدينية الأخرى في القاهرة.