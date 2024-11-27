البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة ببا والفشن فى المقر الباباوى بالعباسية

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، محافظة بني سويف، وبرفقته مجمع كهنة الإيبارشية.

وقدم الأنبا إسطفانوس في بداية اللقاء الشكر لقداسة البابا على محبته واستجابته لطلب مجمع كهنة الإيبارشية لقاء قداسته لنوال البركة، ثم عرض لخدمات وأنشطة إيبارشية ببا والفشن وسمسطا المختلفة إلى جانب المشاركات الاجتماعية لها.

وتحدث قداسة البابا إليهم مُرَحِّبًا بهم، وهنأهم ببدء صوم الميلاد، وتناول في كلمته موضوع عن أصوام الكنيسة وعلاقتها بتقديس حواس الإنسان مشيرًا إلى أن صوم الميلاد يركز على "الأذن"، والصوم الكبير يركز على "العين" بينما يركز صوم الرسل على "الفم" فيما يركز صوم السيدة العذراء يركز على "القلب".



وعقب انتهاء الكلمة استمع قداسته إلى استفسارات وتعليقات من بعض الآباء الكهنة وأجاب عليها وناقشهم فيهم.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني أيضا في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا، بمحافظة سوهاج، الذي عرض على قداسته بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في الإيبارشية.



البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة ببا والفشن



جانب من اللقاء