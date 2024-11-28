بعد تغيير وصفة الطعام دون علمها.. وفاة أمريكية بحساسية الفول السوداني

كتبت مروة هريدى

لفتت وفاة أليسون بيكرينج، وهى طالبة جامعية من ولاية تكساس في أمريكا، حيث تبلغ من العمر 23 عامًا ، الانتباه إلى مخاطر حساسية الطعام، وكانت بيكرينج قد توفيت إثر تناولها وجبة طعام بإحدى المطاعم متأثرة بحساسية الفول السودانى ، والتي تعانى منها منذ سنوات طويلة، وذلك وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وأوضح التقرير أن الفتاة الأمريكية اعتادت تناول وجبة بإحدى المطاعم في تكساس، وكانت شديدة الحرص بالابتعاد عن الفول السودانى نهائيًا بسبب ما تعانى من حساسية تجاهه، ولكن تغيرت وصفة الوجبة التي اعتادت تناولها في المطعم دون علمها، وتم إضافة صلصة الفول السودانى، حيث كشف والداها أن التغيير لم يتم الكشف عنه في قائمة الطعام الخاصة بالمطعم، وحتى موظفي المطعم بدوا غير مدركين لذلك، وكما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز، فإنه بعد تناول الفتاة بضع قضمات من وجبتها، أظهرت رد فعل تحسسي، وعلى الرغم من تلقيها عناية طبية فورية، إلا أنها عانت من صدمة الحساسية الشديدة وتوفيت بشكل مأساوي.

ما هي حساسية الطعام؟

عندما يتفاعل الجهاز المناعي بشكل مبالغ فيه ويرى بروتينًا غذائيًا غير ضار كخطر، فإن ذلك يؤدي إلى حساسية الطعام، والفول السوداني هو أحد أكثر المواد المسببة للحساسية شيوعًا، وحتى الكميات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى أعراض شديدة لدى الأشخاص الحساسين، ويمكن أن تتفاقم ردود الفعل التحسسية، وهي الحساسية المفرطة، بسرعة وتؤدي إلى أعراض مثل، صعوبة في التنفس، والتهاب في الحلق، وانخفاض ضغط الدم، وفقدان الوعي.

ويمكن أن تكون الحساسية المفرطة قاتلة إذا تأخر العلاج، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، فإن 1 من كل 50 أمريكيًا معرضون لخطر الإصابة بالحساسية المفرطة أثناء حياتهم.