اليوم السابع
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الخميس، 28 نوفمبر 2024 02:06 م
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القابضة للصناعات الغذائية تشارك بسيارات سلعية فى سوق اليوم الواحد ببنى سويف

الخميس، 28 نوفمبر 2024 12:56 م
القابضة للصناعات الغذائية تشارك بسيارات سلعية فى سوق اليوم الواحد ببنى سويف الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال افتتاحه سوق اليوم الواحد بالقاهرة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعدد من السيارات السلعية المتنقلة في سوق اليوم الواحد بمحافظة بني سويف ويأتى ذلك في إطار تكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين بجميع المحافظات وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ المنتجات وتوفيرها للمواطنين بكافة المحافظات على مستوى محافظات الجمهورية.

ويأتى توفير الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجات والخضراوات والفاكهة في إطار استراتيجية وزارة التموين لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين وضمان وصولها وتوافرها بكل المحافظات والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ سيارات متنقلة محملة بكل السلع الغذائية الأساسية والتي تهم الأسرة المصرية.

على جانب آخر توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة كافة السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.


 







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