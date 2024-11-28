الايسيسكو تجدد دعمها للدكتور خالد العنانى لمنصب المدير العام لليونسكو

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بدأ الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق المرشح العربي الإفريقي لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال الفترة من 2025 إلى 2029، زيارة إلى مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط تستمريومين،يعقد خلالها سلسلة اجتماعات مع قطاعات ومراكز المنظمة للتعرف على استراتيجية عملها وأبرز ما تنفذه من مبادرات وبرامج.

وهنأ الدكتور عبد الاله بنعرفه نائب المدير العام للايسيسكو،الدكتور خالد العناني بمناسبة حصوله مؤخرا على الدكتوراه الفخرية من جامعة بول فاليري بمونبيليه في فرنسا،واختيار منظمة الأمم المتحدة للسياحة سفيرا للسياحة الثقافية،متمنيا له النجاح في الفوز بمنصب المدير العام لليونسكو.

وجدد نائب المدير العام للإيسيسكو،خلال اللقاء الذي حضره عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات والمراكز بالمنظمة،والدكتورة مروى ممدوح سالم،نائب السفير المصري في المغرب،التأكيد على دعم الإيسيسكو الكامل للدكتور العناني،بهذا الترشيح للمنصب الرفيع،والتي توجها التأييد العربي والإفريقي ومجموعة كبيرة من الدول.

واستعرض الدكتور بنعرفة أبرز محاور رؤية الإيسيسكو الاستشرافية وتوجهاتها الاستراتيجية، التي تتبنى الانفتاح على الجميع لخدمة الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم،وتنطلق في علاقتها مع اليونسكو من حقيقة أهمية التكامل وضرورة العمل المشترك لتحقيق الأهداف النبيلة، التي تأسست من أجلها المنظمات الدولية.

ويتضمن جدول زيارة الدكتور العناني عقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء قطاعات ومديري إدارات ومراكز الإيسيسكو المتخصصة، للتعرف على آليات عملها، وأبرز ما تنفذه حاليا من مبادرات وبرامج ومشاريع لدعم جهود دولها الأعضاء في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة.