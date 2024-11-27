30 نوفمبر آخر موعد للتقدم للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر

كتب محمد صبحى

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب ملئ نموذج إبداء الرغبة للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "رواد وعلماء مصر"، المُقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يهدف إلى بناء قدرات الكوادر المصرية من خلال توفير فرص للقطاع الحكومي لدراسة الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراة، والتدريبات قصيرة الأجل، وذلك في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، يوم 30 نوفمبر الجارى.

ويمكن للراغبين التقديم من خلال الرابط التالى:

https://shorturl.at/2JXu5

وتؤكد الوزارة أن نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج للقطاع غير الحكومي يُعد نموذجًا مؤسسيًا، وشرطًا أساسيًا للانضمام للبرنامج من جميع الجهات المتاح لها التقديم وتتضمن (الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والشركات متناهية الصغر والناشئة، وبنوك القطاع الخاص، والجامعات الخاصة المصرية، وتلك التي تم إنشاؤها باتفاقيات خاصة أو دولية، ومنظمات العمل الأهلي).

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للكوادر العاملة بالجهات المذكورة التقدم للحصول على الفرص المُتاحة ببرنامج "رواد وعلماء مصر" فقط في حالة تقدم الجهة التابع لها الموظف بنموذج إبداء الرغبة في الالتحاق بالبرنامج، حيث لن يتم الالتفات لأي طلب فردي من أي موظف ينتمي لأي جهة لم تقم بتقديم نموذج إبداء الرغبة في الالتحاق بالبرنامج.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل خلال مواعيد العمل الرسمية، عبر البريد الإلكتروني: USAIDEGPioneers1@aucegypt.edu

