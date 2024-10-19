استمرار إتاحة التقدم للدفعة الثانية ببرنامج رواد وعلماء مصر

كتب ـ محمد صبحى

تواصل وزارة التعليم العالى إتاحة استمارات التقدم بالدفعة الثانية من برنامج "رواد وعلماء مصر" والذى يهدف إلى بناء قدرات الكوادر المصرية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص من خلال توفير منح دراسية لبرامج الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراه، وبرامج تدريبية قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة برنامج "رواد وعلماء مصر" الذى تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتقوم بتنفيذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القائمة النهائية للدفعة الثانية لجهات القطاع الحكومي المُستوفاة لنموذج إبداء الرغبة للالتحاق بالبرنامج، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

https://shorturl.at/NU7g2

وكذا إعلان إطلاق استمارات التقدم للأفراد العاملين في تلك الجهات، وبدء التقدم من خلال الرابط:

https://egypioneers.mohesr.gov.eg/en/register

علمًا بأن آخر موعد لاستقبال الاستمارات هو 15 نوفمبر 2024

ولمزيد من الاستفسارات يمكن للمتقدمين التواصل عبر البريد الإلكتروني:

usaidegpioneers1@aucegypt.edu