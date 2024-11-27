وزارة الصحة: الأنفلونزا تسبب من 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة سنويا

وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا موسمي، ويبدأ تأثيره فى الانخفاض نهاية موسم الشتاء، وهو ما يتطلب الحصول عليه كل عام للحماية من الإصابة بالإنفلونزا.

وقدمت وزارة الصحة والسكان​​ بعض النصائح لحماية الطلاب والطالبات من نزلات البرد والإنفلونزا والتى تتضمن:​​

1-أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.​​

2- غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام.​​

3-تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.​​

4- تجنب مخالطة المصاب أو مشاركة أغراضه.​​

5- استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه مباشرة.