اليوم السابع
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وزارة الصحة: الأنفلونزا تسبب من 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة سنويا

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 11:11 ص
وزارة الصحة: الأنفلونزا تسبب من 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة سنويا الانفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الأنفلونزا تتسبب في ما يزيد عن 3 إلى 5 مليون حالة إصابة خطيرة كل عام.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان: تلقي لقاح فيروس الإنفلونزا يحمى من التعرض للمضاعفات الخطيرة حال الإصابة به.

وقالت وزارة الصحة والسكان  إن لقاح الإنفلونزا موسمي، ويبدأ تأثيره فى الانخفاض نهاية موسم الشتاء، وهو ما يتطلب الحصول عليه كل عام للحماية من الإصابة بالإنفلونزا.

وقدمت وزارة الصحة والسكان​​ بعض النصائح لحماية الطلاب والطالبات من نزلات البرد والإنفلونزا والتى تتضمن:​​

1-أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.​​

2- غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام.​​

3-تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.​​

4- تجنب مخالطة المصاب أو مشاركة أغراضه.​​

5- استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه مباشرة.

الانفلونزا
الانفلونزا

 







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