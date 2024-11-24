اليوم السابع
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رئيس فاكسيرا: تصنيع لقاح شلل الأطفال محليا ويؤكد: توطين الصناعة أهم الحلول

الأحد، 24 نوفمبر 2024 03:17 م
رئيس فاكسيرا: تصنيع لقاح شلل الأطفال محليا ويؤكد: توطين الصناعة أهم الحلول الدكتور شريف الفيل
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا أنه تم ضح 100 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية الرباعى الذى يضم أحدث السلالات الخاصة بالأنفلونزا، مشيرا إلى أن لقاح الأنفلونزا يحمى من العدوى نسبيا ويقلل من المضاعفات حال الإصابة .

وقال الدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا فى حواره لليوم السابع، إنه يتم حاليا الإعداد لتصنيع لقاح الأنفلونزا محليا وهى خطوة نحو تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بتوطين صناعة اللقاحات لافتا إلى أن لقاح الأنفلونزا يمثل أهمية كبيرة للمواطنين وهو ما تم توفيرة فى فروع المصل واللقاح بالجمهورية .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا أنه بموجب توقيع اتفاقية تعاون بين «ڤاكسيرا» وشركة "بلتهوفن" الهولندية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح شلل الأطفال بالحقن، سيتم توطين صناعة اللقاح فى السوق المحلى بداية من العام المقبل 2025 .

وقال إن هذه الاتفاقية تعكس ثقة الشركة الهولندية فى قدرات وإمكانيات مصر فى صناعة اللقاحات والأدوية، خاصة وأنها تعتبر المرة الأولى لها فى نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات خارج أوروبا، مشيرا إلى أن الشركة تدرك تماما دور مصر القومى والريادى فى إفريقيا بالمنطقة العربية.

وأضاف أنه بموجب الاتفاقية سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع بالكامل، ولن تكون قاصرة على التغليف النهائي، وهذا يعكس ثقة الشركة فى القدرات المصرية فى تصنيع مستحضر فعال وآمن 100%، بالإضافة إلى تقديم كافة سبل الدعم فى خطوات تأهيل اللقاح للتوافق مع شروط التصنيع الجيد لضمان الفعالية والأمان للمستحضر.







وزارة الصحة

فاكسيرا

لقاح شلل الاطفال

تصنيع اللقاحات

توطين صناعة اللقاحات



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