وزارة الصحة تكشف سلسلة نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا .. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة للوقاية من الأنفلونزا والتى تتضمن :-

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية

- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف

- تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة

- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناعة

- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها

- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

وتابعت وزارة الصحة والسكان : لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.