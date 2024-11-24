اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف سلسلة نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا .. تفاصيل

الأحد، 24 نوفمبر 2024 11:10 ص
وزارة الصحة تكشف سلسلة نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا .. تفاصيل نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة للوقاية من الأنفلونزا والتى تتضمن :-

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية

- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف

- تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة

- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناعة

- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها

- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

وتابعت وزارة الصحة والسكان : لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا
نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا

 







الصحة

الصيدليات

الانفلونزا

الانفلونزا الموسمية

المشروبات الدافئة

المصل واللقاح



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